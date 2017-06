Freizeit Etzenricht

20.06.2017

Drei Tage lang steht der Sportverein im Zeichen des 90-jährigen Bestehens. Bunt, kontrastreich und alle Abteilungen einbeziehend, entsteht ein abwechslungsreiches Programm.

Der Veranstaltungsreigen startete am Freitagabend mit der Band "Live Beat". "Music is Life", unter diesem Slogan spielten die vier jungen Musiker Hits aus den 60ern bis 80ern und aktuelle Songs. Bandleader Thomas mit Gesang und am Klavier, Melanie mit ihrer besonderen Stimme und der Bassgitarre, Julia mit der Akustikgitarre und Drummer Stefan begeisterten."Die Musik brachte die Besucher zum Schwärmen", lobte Vorsitzender Martin Auschner den Auftritt, der mehr Publikum verdient gehabt hätte. Letzteres fehlte am Samstag beim "Italienischen Abend" nicht. Die Küche war Chefsache. Auschner und seine Partnerin Sabrina, zweite Vorsitzende Sabine Danzer und ihr Mann Ulrich hatten Schwerstarbeit zu verrichten, um den Andrang zu bewältigen. Die Logistik klappte, die Festgäste wurden mit Pizzen und einem Salatbüfett verwöhnt. Bei sommerlichen Temperaturen sorgte DJ Beppi Neumann für Musik. Der Sonntag stand unter dem Motto, "Der SVE stellt sich vor". Trainer der Tischtennisabteilung präsentierten ihren Sport im Johann-Herrmann-Saal. Das Gastspiel der Vierbeiner vom benachbarten "Hundsbloz-Team", den Hundefreunden Etzenricht, war ein Farbtupfer.Großen Beifall von den Geschwistern, Eltern und Großeltern holten sich die Jüngsten aus der Abteilung Turnen bei ihren Auftritten ab. "Ein stimmungsvoller und unterhaltsamer Nachmittag durch die Darbietungen der Kleinen", war sich Auschner sicher und spendierte den Sportlern als Dankeschön ein Eis. Das "Purzelturnen", dazu zählen 16 vier- bis sechsjährige Mädchen und Buben und vier Helferinnen, zeigte mit seiner Leiterin Julia Roth ein Bewegungsspiel mit dem lustigen Namen "Körperteile-Blues".Großen Applaus ernteten die "Fitten Kids" um die Betreuerinnen Lissy Waldeck und Martina Rast. Die Gruppe von 20 Kindern aus der ersten bis dritten Klasse zeigten Elemente aus dem Bodenturnen. Dann kam König Fußball ins Spiel. Die kleinsten Kicker der SG Etzenricht/Weiherhammer absolvierten unter Leitung von Schiri Maximilian Pleier ein Match. Gegen 17 Uhr bestritt die Landesliga-Truppe des SV vor mehr als 250 Zuschauern das erste Testspiel gegen die DJK Ammerthal. Am Ende präsentierte Abteilungsleiter Manfred Herrmann im Festzelt den treuen Fans die "Neuen".