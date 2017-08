Freizeit Etzenricht

09.08.2017

Das Zeltlager der Unparteiischen Wählergemeinschaft (UPW) gibt es seit mehr als 20 Jahren. Dieses Mal hatten die Verantwortlichen um Ulrich Danzer den Badeweiher in Gleiritsch als Domizil ausgewählt. 38 Kinder zwischen 7 und 15 Jahren, die meisten von ihnen aus Etzenricht und Kohlberg, bezogen bei traumhaftem Sommerwetter die Zelte. Geschichten am Feuer, Stockbrotgrillen, dazu jede Menge Spiele an Land und im Wasser - das vielfältige Programm in der idyllischen Umgebung sorgte dafür, dass die Zeit wie im Flug verging. Auch zum Wildgehege Plassenberg von Richard Wildenauer wanderte die Gruppe. Dort bestaunten die Kinder Rehe, Rothirsche, Ziegen, Mufflons, Schafe, Wildschweine ebenso wie Fasane, Perlhühner und Tauben. Die Kleinsten fütterten mit strahlenden Augen Hirsche, die sie sonst in freier Wildbahn nicht zu sehen bekommen. Bei der Lagerrallye waren vor allem Teamgeist, aber auch Geschicklichkeit und Wissen gefragt. In Gruppen bewältigten die Buben und Mädchen die sieben Stationen. Tradition hat im Zeltlager der Disco-Abend zum Abschluss. Als die Eltern ihre Kinder abholten, waren diese zwar müde, erzählten aber von vielen Erlebnissen. Bild: ela