Freizeit Etzenricht

16.06.2017

4

0 16.06.2017

Bienen und Bratpfannen - wie das zusammenpasst, lernen die Besucher beim Tag des offenen Bienenhauses. Auch Bienenbrot ist gefragt.

Die Etzenrichter Imker haben einen "Tag des offenen Bienenhauses" veranstaltet und auf das "Bienwiesl" und ins Vereinshaus eingeladen. Ein Grund dafür waren die inzwischen abgeschlossenen Renovierungsarbeiten im Gebäude. "Unser kleiner, rühriger Verein hat kräftig angepackt, das Haus in Schuss gebracht und innen frisch gestrichen", lobte Vorsitzender Paul Klinger das Engagement.Als Bestandteil des örtlichen Ferienprogramms wählte das Team des Veranstalters bewusst die Pfingst- statt die Sommerferien. "Jetzt ist unsere Saison, jetzt können wir unseren kleinen und großen Gästen Beispiele wie das Schauschleudern zeigen und nicht erst in den großen Ferien", sagte Karl Waldeck, der den Nachmittag über die Besuchergruppen mit Informationen fütterte. Nicht nur in Form von Vorträgen und Antworten auf diverse Fragen, sondern auch in Aktionen lernten die Besucher die Arbeit des Imkers kennen. Der erfahrene Bienenzüchter erläuterte, wie man einen Schwarm mit einfachen Hilfsmitteln wie einer Bratpfanne von einem Dachbalken entfernt.Gefragt war auch das Honigschleudern. Neben der Theorie, wie zum Beispiel der Zusammensetzung des Honigs und der Funktion der Zentrifuge, konnte hier auch gekostet werden. Ein Honigverkauf fand nicht statt, dafür wurden die Adressen der örtlichen Imker als Direktverkäufer genannt.Die Vorführungen Waldecks und seiner Kollegen wurden mit großflächigen Infotafeln, Grafiken, einem Schau-Bienenkasten und der ausgelegten Fachliteratur ergänzt. Jedes Stadium der Zucht wurde gezeigt. "Alles dient dazu, die Aufmerksamkeit für unser schönes Hobby zu wecken", fasste Klinger zusammen. Stellvertreter Mathias Beutner bilanzierte am Abend einen "vollen Erfolg bei super Wetter". Natürlich war für das leibliche Wohl gesorgt, unter anderem mit Nussecken, die aus Honig hergestellt worden waren oder mit Honigbroten zum Kaffee. Lissy Waldeck dankte den Bäckern. Dass die Bierzeltgarnituren den Nachmittag über besetzt waren, hat Schatzmeister Friedrich Beutner gefreut.