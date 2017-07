Politik Etzenricht

14.07.2017

14.07.2017

Die Firma Schrott Nasz in Weiherhammer will erweitern. Die Nachbarn in Etzenricht befürchten Lärm. Der Gemeinderat stimmte dennoch zu - unter gewissen Voraussetzungen.

Das Landratsamt hatte vorher mitgeteilt, dass eine Anhörung grundsätzlich nicht notwendig sei, räumte aber der Gemeinde, die aus der Zeitung von dieser Maßnahme erfahren hatte, eine Stellungnahme ein. SPD-Vorsitzender Rudolf Teichmann hatte bereits seine Befürchtungen über höhere Immissionswerte geäußert (wir berichteten). Einwände können laut Ansicht der Verwaltung lediglich zur Lärmgrenze erhoben werden. Da nach derzeitigem Gutachten das Limit eingehalten wird, forderte der Gemeinderat beim Landratsamt ein langfristiges Monitoring mit nicht angekündigten Schallmessungen an der Wohnbebauung in Etzenricht. Unter dieser Voraussetzung stimmte der Rat mit 9 Stimmen und 3 Gegenstimmen aus der SPD zu.Ein erfreuliches Ergebnis ergab die Kindergartenabrechnung 2016. Wie im Vorjahr steht wieder ein Überschuss statt ein Fehlbetrag zu Buche. Dieser beträgt 11 181 Euro, die Summe der Einnahmen lag bei 347 279 Euro (Vorjahr 306 241), die Ausgaben pendelten sich bei 336 098 Euro (Vorjahr 286 487) ein. Das Plus fließt in die Rücklage des Kindergartens.Kirchenpfleger Karl Schreglmann hatte 31 Jahre ehrenamtlich die Geschäftsführung für den Kindergarten erledigt. Da sich in der Kirchengemeinde keine Nachfolge fand, übernimmt die Caritas Regensburg seinen Job. Bürgermeister Martin Schregelmann und die Sprecher der Fraktionen bedankten sich bei Schregelmann für seine hervorragende Arbeit über diesen langen Zeitraum. Der von Feuerwehr-Kommandant Michael Roith formulierte Antrag auf Gründung einer Kinderfeuerwehr kam bei den Fraktionen generell gut an. Er wird aber wegen Kostenfragen auf die nächste Sitzung verschoben. Bisher standen nur 38 Euro pro Kind für eine Versicherung im Raum. In der abschließenden Aussprache monierten Elke Waldeck und Rudolf Teichmann (beide SPD), dass bei dem Ausflug der Etzenrichter Jugendlichen nach Algund der gemeindliche Ausschuss nicht ausreichend informiert und beteiligt worden sei. Jugendbeauftragte Julia Wallinger verwies auf die Ankündigungen in der Presse, die Anschreiben an die Vereinsvorsitzenden und auf der Homepage hin. Sie sagte zu, beim nächsten Mal den Ausschuss einzubeziehen.