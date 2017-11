Politik Etzenricht

Nur drei Bürger meldeten sich in der Bürgerversammlung in Etzenricht zu Wort. Einer davon brachte seine Sorge über die Nitratbelastung des gemeindeeigenen Tiefbrunnens zum Ausdruck. Gerade in den letzten Wochen seien viele Fuhren Gülle auf den Grundstücken oberhalb des Brunnens ausgebracht worden.

"Wasser ist ein Gut der Allgemeinheit, das sollte man doch schützen", appellierte der Sprecher unter zustimmendem Geraune der anderen etwa zwei Dutzend Anwesenden. "Aber da wird das Zeug ausgefahren dass nur so der Rauch davongeht", grollte er. Und die überbreiten Fahrzeuge ruinierten auch die Bankette der Feldwege.Die wenigen örtlichen Landwirte stellten kein Problem dar, dafür aber die Fahrten der Biogaserzeuger aus den Nachbarorten. Deren angepachtete Felder liegen nur etwa 200 Meter von der kommunalen Quelle entfernt. Bürgermeister Martin Schregelmann erklärte, dass man den Landwirten nicht die Zufahrt zu den Äckern untersagen könne.Aber er stelle mit dem Wasserwirtschaftsamt Überlegungen an, die Schutzbereiche zwei und drei eventuell zu verändern oder durch andere Möglichkeiten die Nitratbelastung des 30 Meter tiefen Brunnens von derzeit 37 Milligramm pro Liter zu senken. Der Grenzwert liegt bei 50 Milligramm. Das Wasser aus der Steinwaldgruppe habe zum Vergleich einen Anteil von acht bis elf Milligramm. Schregelmann: "Mittelfristig passiert da etwas, das geht aber nur mit Zustimmung der Grundstückseigentümer."Anna Schießl erkundigte sich über den Baufortgang des Funktionsgebäudes am neuen Dorfplatz. Da schleppten sich die Arbeiten ziemlich zäh hin. Der Bürgermeister sieht das Problem bei der satten Auslastung der Baufirmen, bei denen so ein kleines Projekt nur nebenher laufe. Für den Ort seien die Kosten von 500 000 Euro trotzdem ein Brocken, auch wenn 60 Prozent davon durch Zuschüsse abgedeckt würden.Die Putzarbeiten an dem Betriebsgebäude sollen heuer noch erledigt werden. Mit dem Aufstellen des Maibaums wird die Anlage in Betrieb genommen. Für den 9. und 10. Juni ist das Dorffest geplant. Nächstes Jahr werde mit der Patengemeinde Algund in Südtirol an 50 Jahre Freundschaft erinnert - und kräftig in beiden Orten gefeiert. Unter anderem findet dazu im August eine Radtour von Tirol in die Oberpfalz statt. Die Strecke von 500 Kilometern wollen die Teilnehmer in nur fünf Tagen schaffen. Der Ortschef: "Wer daran teilnehmen will, der sollte rechtzeitig mit dem Training beginnen." Etzenricht zählt 1573 mit Erstwohnsitz gemeldete Personen, dazu 102 mit Zweitwohnsitz und 16 Asylbewerber. 13 Geburten standen 10 Sterbefällen gegenüber. Sieben Paare schlossen den Bund fürs Leben. In der Grundschule werden 71 Kinder unterrichtet, die Hälfte davon aus Kohlberg. Für die 20 Kinder, die ab der fünften Klasse in Weiherhammer lernen, zahlt die Gemeinde im Jahr pro Kopf 2380 Euro.Schregelmann dankte den Mitarbeitern des Bauhofes und bat um Verständnis dafür, dass sie im Winterdienst nicht alle Straßen gleichzeitig freiräumen können und verwies auf die Gemeindesatzung. Danach sind Anwohner in der Pflicht, die Anliegerstraßen, Gehwege, Bordsteine und Wasserrinnen selbst sauber und verkehrssicher zu halten. Auch sei die Umgebung der Wertstoff- und Containerstellplätze kein Ort für wilde Mülldeponien. Der Bürgermeister: "Es ist unser aller Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir einen sauberen Ort haben."