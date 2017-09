Politik Etzenricht

Es gibt Neuigkeiten vom Dorfplatz: Der Maibaum steht schon lange und nun nimmt auch das Funktionsgebäude auf dem ehemaligen Gmeiner-Anwesen Gestalt an. Am Donnerstag vergab der Gemeinderat die nächsten Aufträge - langsam geht es an den Feinschliff: Die Außenputzarbeiten am Haus übernimmt die Weidener Firma Trinkerl für 14 061 Euro, die Fenster und Türen baut die Firma Ernstberger aus Windischeschenbach für 15 257 Euro ein. Was die Stahltüren, das Geländer und den Pavillon betrifft, so bekam Firma Adelmann aus Weißenohe den Zuschlag für 48 182 Euro. Der Gemeinderat entschied sich jeweils einstimmig und ohne Diskussionen für die günstigsten Angebote. Michael Feige (CSU) scherzte: "So schnell kann man 80 000 Euro ausgeben." Mitfinanziert wird die Neugestaltung des Dorfplatzes vom Freistaat Bayern sowie durch EU-Fördermittel. Wer am neuen Dorfplatz Fuß fassen möchte, hat jetzt noch die Möglichkeit dazu: "Wir haben noch Bau- und Gewerbeplätze frei", informierte Bürgermeister Martin Schregelmann. Interessenten können sich bei ihm im Rathaus melden. Bild: olr