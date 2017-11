Politik Etzenricht

29.11.2017

29.11.2017

Überall im Leben stößt man auf Stammtischparolen. Sie prägen das Alltagsleben und können sogar Wahlen entscheiden. Wie man am besten damit umgeht, das zeigt das Netzwerk Asyl.

Zur Weiterbildungsveranstaltung "Rechter Umgang mit Stammtischparolen und Vorurteilen" hatte das Netzwerk Asyl nach Etzenricht ins Albert-Weidner-Haus eingeladen. Trainerin war Dorothea Eichhorn, Fortbildungsreferentin bei der Diakonie Bayern. Gleich zu Beginn machte sie deutlich, dass das Wort "Stammtischparole" stellvertretend für viele Äußerungen stehe, die im Alltag und in der politischen Diskussion zu hören sind. Sie kommen auch in Talk-Shows und vor allem in den sozialen Medien vor. Eines hätten all diese Äußerungen gemeinsam: "Sie schlagen einfache Lösungen vor, richten sich meistens gegen Schwächere, basierten auf Unwissenheit oder Fehlinformationen und lassen wenig Raum für Gegenpositionen." Es entspreche auch einem menschlichen Bedürfnis, "auf jemand anderen runterschauen zu wollen".Diese Parolen seien in fast allen gesellschaftlichen Gruppen zu beobachten. Gekennzeichnet seien sie durch "schlagwortartige Zuspitzung, Verallgemeinerungen, Absolutheitsanspruch, Plattheiten und Aggressivität". Vorurteile oder Stereotype steckten oft dahinter. Der Umgang mit Stammtischparolen sei so schwer, weil oft Gewaltbereitschaft dahinter stecke.Oft habe man auch einfach das passende Gegenargument nicht sofort im Kopf. Die "Verkünder" dieser Parolen hätten oftmals das Gefühl "zu kurz gekommen zu sein". Es fehle ihnen innere Souveränität und die Fähigkeit, mit Widersprüchen leben zu können. Die Objekte, auf die sie sich beziehen, seien beliebig austauschbar. "Mal sind es Juden, mal Schwarze oder Asylbewerber, manchmal auch Arbeitslose."Gefahren sieht Eichhorn unter anderem darin, dass es zu einem Wechsel von verbaler zur handelnden Aggression kommen könnte. Es soll dabei ein als Gemeinschaftsgefühl getarnter Gruppendruck erzeugt werden. Eichhorn beschränkte sich aber nicht nur auf die Analyse, sondern gab auch konkrete Handlungsempfehlungen. Grundsätzlich sei eine Gegenposition immer wichtig. "Man muss sich morgens in den Spiegel schauen können."Unbedingt sollte bei der Reaktion "zwischen Parole und Person unterschieden werden". Weil hinter jeder derartigen Kommunikation meist ein unerfülltes Bedürfnis stecke, sollte man versuchen, "sich in das Gegenüber hineinzuversetzen". Nicht um dessen Meinung zu rechtfertigen, sondern, um sich selbst zu erklären, was da passiere. Hilfreich könne gezieltes Nachfragen und die Herstellung von Gesprächsregeln sein. Helfen könnte auch "authentisch bleiben, Witz und Ironie einbringen und Solidarität anderer organisieren". Andere Tipps lauteten "die Luft herausnehmen, Gefühle ansprechen, Brücken bauen und die Perspektive wechseln". Gute Argumente würden Sicherheit geben.Menschen mit Autoritätsproblemen würden sich durch entschiedenes Auftreten beeindrucken lassen. Zusammenfassend empfahl die Referentin: "Haltung zeigen, Position beziehen." Organisatoren waren Manfred Weiß von der Diakonie Weiden, Bettina Hahn vom Evangelischen Bildungswerk und Hans Bräuer von der Katholischen Erwachsenenbildung.