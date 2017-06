Sport Etzenricht

09.06.2017

0 09.06.2017

Premiere zu einem freudigen Anlass: Erstmals veranstaltet Fußball-Landesligist SV Etzenricht während seiner Vorbereitung ein eigenes Blitz-Turnier mit vier Mannschaften um den Audi Service-Cup des Autohauses Raab Weiden.

Dabei gibt das 90-jährige Vereinsjubiläum, das ab dem 16. Juni bis einschließlich 8. Juli gefeiert wird, den perfekten Rahmen ab.Am Donnerstagvormittag losten SVE-Vorsitzender Martin Auschner, Sportlicher Leiter Markus Hofbauer, Raab-Mitarbeiterin Siena Hennemann und Raab-Geschäftsführer Klaus Flammersberger die Partien für das Turnier, das am 24. und 25. Juni am SV-Sportplatz über die Bühne gehen wird, aus.Bei der Auslosung bewies Hennemann ein durchaus glückliches Händchen, wenngleich auf den Gastgeber zum Auftakt ein harter Brocken wartet. Denn in der ersten Partie, die am 24. Juni um 16 Uhr angepfiffen wird, trifft der SV Etzenricht auf den 1. SC Feucht. In der zweiten, die anschließend um 18 Uhr beginnt, messen sich die SpVgg SV Weiden und der TSV Detag Wernberg.Das Spiel um Platz 3 steigt dann am 25. Juni um 15 Uhr zwischen den beiden Verlierern, das Finale am 25. Juni um 17 Uhr mit den beiden Siegern der Vorrundenpartien.