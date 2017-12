Sport Etzenricht

Zuletzt brodelte die Gerüchteküche. Nun hat Fußball-Landesligist SV Etzenricht mitgeteilt, wer in der Saison 2018/19 als Trainer an der Seitenlinie steht. Der Name ist mithin kein Unbekannter.

Anfang Dezember war bekanntgeworden, dass Rüdiger Fuhrmann beim Bezirksliga-Spitzenreiter SV Hahnbach um seine Freigabe gebeten hatte. Nun ist klar warum. Der 56-Jährige kehrt zu seinen Wurzeln zurück und wird beim SV Etzenricht die sportliche Verantwortung als Trainer übernehmen. Allerdings erst zu Beginn der nächsten Spielzeit. Bis zum Ende der laufenden Saison vertraut der SVE auf Michael Rösch als Cheftrainer."Michael hat als Eigengewächs in einer schwierigen Situation eingegriffen und seit 2014 eine Superarbeit abgeliefert", sagte Abteilungsleiter Manfred Herrmann. "Wir sind sicher, dass er die Motivation hoch hält und mit der Mannschaft den Klassenerhalt erreicht."Für Fuhrmann, der seit gemeinsamen Zeiten in den Schülermannschaften beim SV Etzenricht und VfB Rothenstadt zu Manfred Herrmann freundschaftliche Bande pflegt, ist es eine Heimkehr. Bereits vor gut 20 Jahren trainierte Fuhrmann an der Kohlberger Straße. 1995 beendete er beim SVE eine längere sportliche Durststrecke, feierte den Wiederaufstieg in die damalige A-Klasse und wenig später in die Bezirksliga. Es waren insgesamt acht erfolgreiche Jahre in Etzenricht, ehe sich die Wege trennten. Fuhrmann wechselte zum Nachbarn SC Luhe-Wildenau in die Landesliga, während der SV Etzenricht in der Folge auf der Trainerposition mit Georg Galbakiotis und später Christian Stadler weiterhin auf Kontinuität setzte.Dass Fuhrmann der richtige Mann zur richtigen Zeit ist, davon ist Manfred Herrmann überzeugt. "Rüdiger Fuhrmann bringt aus seinen Trainerstellen beim ASV Cham, bei Vorwärts Röslau oder bei der SpVgg SV Weiden jede Menge Erfahrung mit. Davon werden wir sportlich profitieren, damit können wir neue Akzente setzen", glaubt Herrmann. Und er ergänzt: "Vom Charakter, vom Ehrgeiz und den menschlichen Eigenschaften her sind wir sowieso von Rüdiger Fuhrmann überzeugt. Wir wissen, auf was und wen wir setzen." Beim Kommersabend anlässlich des 90. Vereinsjubiläums wurde der in Luhe-Wildenau lebende Verwaltungsbeamte - er genießt natürlich auch die kurze Wegstrecke zum Siegfried-Merkel-Platz - für 25 Jahre Mitgliedschaft beim SV Etzenricht geehrt.Eine Notiz am Rande: Der Rückkehrer wird vor Ort nach langer Abwesenheit auf die nächste Generation an Fußballern treffen. So zählen zum Kader des SV Etzenricht unter anderem auch Talente wie Thomas Paul, Michael Wexlberger, Yannik Englhardt und Lukas Neumeier.Die Väter Sepp Wexlberger (Torjäger und Kopf der Mannschaft) sowie Andreas Paul (Torwart) zählten zum Aufstiegsteam im Jahr 1995 und waren Leistungsträger bis hinauf zur BOL. Mario Englhardt und Klaus Neumeier engagierten sich ebenfalls jahrelang für den SV Etzenricht und beobachten nun die Karriere ihrer Sprößlinge.