Sport Etzenricht

22.06.2017

40

0 22.06.201740

Fast alle Amateurvereine bereiten sich inzwischen wieder auf die neue Spielzeit vor. Ein fußballerischer Leckerbissen erwartet Freunde des runden Leders am Wochenende in Etzenricht. Zum Jubiläums-Turnier gastieren namhafte Vereine beim SV.

Dem Festwochenende in der Vorwoche folgt zum 90. Vereinsjubiläum des SV Etzenricht ein attraktives Fußballturnier. Mit Unterstützung des Autohauses Raab und dessen Geschäftsführer Klaus Flammersberger richtet der Jubelverein am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juni, erstmals den Audi-Service-Cup aus. Beim SV gastieren die SpVgg SV Weiden (Bayernliga), der 1. SC Feucht (Landesliga) und der TSV Detag Wernberg (Bezirksliga). Mit Rücksicht auf das Weidener Bürgerfest wurden die Anstoßzeiten am Sonntag gegenüber der ursprünglichen Planung vorverlegt: Bereits um 14 Uhr wird um Platz 3 gespielt, das Finale steigt um 16. Uhr. Die Siegerehrung findet unmittelbar nach dem Endspiel statt.Am Samstag bleibt es dagegen bei den geplanten Anpfiff-Terminen: Um 16 Uhr spielt der gastgebende SV Etzenricht gegen den 1. SC Feucht, um 18 Uhr die SpVgg SV Weiden gegen den TSV Detag Wernberg. Die Spielzeit beträgt normal 90 Minuten.SV Etzenricht"Wir wollen uns natürlich zu Hause für die kommende Saison empfehlen, eine ähnliche Leistung wie am Sonntag beim 0:1 gegen die DJK Ammerthal abliefern und Woche für Woche am Team für den Saisonstart feilen", kündigt SV-Abteilungsleiter Manfred Herrmann an. Die Neuzugänge wurden bereits vorgestellt, am Sonntag stößt auch Andreas Weihermüller zum Kader, der dann sein Debüt feiern kann. Torjäger Martin Pasieka ist nach seinem Urlaub wieder verfügbar und auch Klaus Moucha ist wieder fit. Dafür fehlt Johannes Pötzl (Urlaub). Ob und wer aus dem Kreis der A-Junioren aufgeboten wird, ist vom Vorbereitungsprogramm der Reserve abhängig.SC FeuchtAls 15. der Bayernliga Nord verpasste der 1. SC Feucht im Saisonfinale haarscharf den Klassenerhalt, scheiterte in der Relegation gegen Erlangen-Bruck und Forchheim. Zum SC pflegt der SV seit langem ein freundschaftliches Verhältnis, es geht auf Ex-Trainer und SC-Spieler Georg Galbakiotis und den aus Etzenricht stammenden SC-Jugendleiter Baptist Rittner zurück. Der Kontakt von Manfred Herrmann zu Feuchts Manager Manfred Kreuzer forcierte die Zusage der Mittelfranken. Schlagzeilen machte der Sport-Club vor wenigen Tagen, als er die Zusammenarbeit Trainer Klaus Mösle (55) nach sieben Jahren beendete. Benedikt Thier und Marco Christ leiten die Vorbereitung für die Saison in der Landesliga Nordost. Auf Christ ruhen auch die sportlichen Hoffnungen. Er soll seine Erfahrungen aus rund 60 Zweit- und 100 Drittligaspielen bei Fortuna Düsseldorf, 1. FC Nürnberg oder Dynamo Dresden einbringen.SpVgg SV WeidenDie Elf vom Wasserwerk gilt als Favorit auf den Turniersieg. Für den ehemaligen Leistungsträger und neuen Trainer, Stefan Fink, ist es die Premiere auf der Trainerbank des Bayernligisten. Es gibt zudem ein Wiedersehen mit Andreas Schimmerer, der vor wenigen Wochen vom SV zur SpVgg wechselte. Auch Weidens Neuzugang Andy Müller (aus Ammerthal) spielte bereits mit Erfolg im Etzenrichter Dress. Ebenso Benjamin Werner, Stefan Graf und Dominik Forster. Den umgekehrten Weg, von Weiden nach Etzenricht, nahm Ibrahim Devrilen. Dazu meldet die SpVgg folgende Verstärkungen: Michael Busch und Andreas Graml (beide FC Amberg), Florian Rupprecht (SpVgg Bayern Hof), Martin Bächer (SV Mitterteich), Martin Polom (SV Poppenreuth) und Marko Smodlaka (FC Luhe-Markt).TSV Detag WernbergDie Überleitung von Weiden nach Wernberg liefert ein weiterer Wechsel: Lukas Hudec (28) trägt künftig nicht mehr das Trikot der SpVgg SV, sondern das des TSV Detag. Dafür verließ sein tschechischer Landsmann Musa Ansuma (17 Saisontreffer) den Bezirksliga-Elften. Leider zog sich der in der Winterpause aus Etzenricht zum TSV gekommene Tom Schärtl eine schwere Verletzung zu. Die Verbindung zum TSV Detag basiert in erster Linie auf Wernbergs Spielertrainer Christian Luff. Er war in seinen zwei Jahren beim SV Etzenricht der Publikumsliebling und wichtige Schaltstelle im Team des ehemaligen Trainers Faruk Maloku.