Sport Etzenricht

23.09.2017

14

0 23.09.201714

Die Erleichterung im Etzenrichter Lager ist groß nach dem Auswärtssieg in Kareth. Doch um die unerwartete Punktausbeute zu vergolden, muss daheim gegen den FC Tegernheim der nächste Dreier folgen.

Der Sieg war extrem wichtig für unsere Moral, der ist aber nicht viel wert, wenn wir zu Hause nicht punkten. SV-Trainer Michael Rösch

(mhb) Ein altbekanntes Gesicht in Etzenricht: Am Samstag um 16 Uhr gastiert mit dem FC Tegernheim ein langjähriger Bekannter auf der Siegfried-Merkel-Anlage. Der Gast aus dem Regensburger Umland kommt als Tabellen-16. und hat sich nach dem überraschenden Heimsieg (3:2) gegen Topfavorit Fortuna Regensburg viel vorgenommen. Der FC hofft genauso wie die Heimelf auf eine Trendwende im Abstiegskampf, da es in fünf Spielen zuvor nichts Erfolgreiches zu berichten gab.Trainer Peter Dobner erbte das Amt nach dem Landesliga-Abstieg 2015 vom jetzigen Ammerthaler Trainer Jürgen Press und schaffte postwendend die Rückkehr in die Landesliga. Mit acht Punkten Vorsprung feierte Tegernheim den Titel in der Bezirksliga Süd. Garant für den sofortigen Wiederaufstieg war Manuel Fischer. Er netzte 27 Mal ein und bereitete 16 Mal einen Treffer vor. Nachdem er sich nach dem Aufstieg zunächst für einen Wechsel nach Ammerthal entschlossen hatte, kehrte er aber Ende August wieder zurück - sehr zur Freude der Tegernheimer Verantwortlichen.In den letzten beiden Aufeinandertreffen gab es für beide Teams je einen Sieg. Zuhause feierte die Rösch-Elf ein 3:0 und auswärts setzte es ein 3:4. Nach dem langersehnten Auswärtssieg hoffen die Verantwortlichen des SV, sich im Tabellen-Mittelfeld etablieren zu können. "Mit Tegernheim kommt eine Mannschaft, bei der vom Jahn ausgebildete Spieler auflaufen. Und die können bekanntlich ziemlich gut kicken", schätzt der Sportliche Leiter, Markus Hofbauer, die kommende Aufgabe ein. "Mit Fischer, Meyer und Schmidt verfügen sie über eine extreme Qualität in ihren Reihen, die immer für ein Tor gut sind. Da müssen wir wie in Kareth defensiv konzentriert arbeiten", fügte er hinzu.Die Erleichterung war in dieser Woche auch Trainer Michael Rösch nach dem Sieg auf "Kareths Höhen" anzumerken. "Der Sieg war extrem wichtig für unsere Moral, der ist aber nicht viel wert, wenn wir zu Hause nicht punkten", erklärte er. Mit Jurek fehlt aber der zentrale Defensivspieler. Ob der Siegtorschütze aus dem Kareth-Spiel, Ibrahim Devrilen, spielen kann, entscheidet sich erst kurz vor dem Spiel. Er laboriert an einem Hexenschuss. Wieder mit dabei sind Grassl, Weihermüller, Göbl und Nürnberger.