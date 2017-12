Sport Etzenricht

15.12.2017

15.12.2017

Wenn eine Mannschaft ganz eng mit dem Oberpfalz-Medien-Cup verbunden ist, dann der SV Etzenricht. "Wir gehören mittlerweile ja zum Inventar", freut sich Abteilungsleiter Manfred Hermann über die erneute Einladung für den 29. Dezember. Seit es dieses Turnier gibt, ist der Landesligist mit großem Erfolg dabei. Der SVE stand fast immer im Halbfinale. Nur 2013/14 reichte es nur zum fünften Rang. Zwei Mal war man sogar ganz oben auf dem Siegerpodest. Klar, dass sowohl Herrmann als auch Trainer Michael Rösch mindestens unter die letzten Vier kommen wollen.

"Die Atmosphäre ist schon einmalig beim für mich besten Hallenturnier in der Region", sagt Herrmann. Vor allem, dass Hallenfußball mit Bande gespielt werde, sei für die Attraktivität des Turnieres verantwortlich. "Wir kommen immer wieder gerne." In die gleiche Kerbe schlägt Rösch. "Gerade zwischen Weihnachten und Neujahr sind die Fans heiß auf Abwechslung. Ich freue mich auf ein volles Haus. Natürlich werden wir versuchen, wie in den Jahren zuvor, unserem Ruf als Hallenspezialisten gerecht zu werden." Im letzten Jahr unterlag sein Team erst im Endspiel Gastgeber SpVgg SV Weiden. Die Finalniederlage fiel mit 1:5 allerdings deftig aus. "Vielleicht kommt es zu einer Revanche", hofft Rösch.Um sich an die Halle zu gewöhnen, schickt er seine Spieler mindestens drei Mal bis zum Turnier aufs Parkett. Nur wer Lust auf Hallenfußball hat, wird dabei sein. Angeschlagene Akteure bleiben außen vor. "Auf jeden Fall treten wir mit einer schlagkräftigen und konkurrenzfähigen Truppe an. Das sind wir unserem guten Ruf einfach schuldig", verspricht Rösch.In der Gruppe B bekommt es die Mannschaft mit dem Bayernligisten DJK Gebenbach, dem Landesligkonkurrenten SV Raigering und dem Bezirksligavertreter SpVgg Pfreimd zu tun. "Mit Raigering haben wir aus der Punkterunde noch eine Rechnung zu begleichen. Gebenbach ist uns bestens bekannt und Pfreimd bewies schon im letzten Jahr Hallenqualitäten. Entscheidend wird das erste Spiel sein", glaubt Rösch. In der Halle sei alles möglich und man benötige auch eine große Portion Glück.In der Punkterunde sah Rösch bislang ein Auf und Ab seiner Truppe. Nach einem guten Start verlor sie zeitweise den Faden und versäumte es immer wieder, knappe Spiele für sich zu entscheiden. "Wir brauchten lange, um den negativen Trend zu stoppen. Enorm wichtig war der Sieg im letzten Spiel vor der Winterpause in Donaustauf. Aber wir sind längst nicht aus dem Schneider. In dieser brutal starken Liga muss sogar der Tabellensiebte mit 30 Punkten um den direkten Klassenerhalt bangen", weiß Rösch.