19.06.2017

Der SV Etzenricht feierte am Wochenende das 90-jährige Bestehen. Schlusspunkt war die Vorstellung des Kaders für die 12. Landesliga-Serie und die Präsentation der Neuzugänge.

Abteilungsleiter Manfred Herrmann moderierte die Vorstellung. "Ich bin überzeugt, dass wir mit einem stabilen Aufgebot in das Spieljahr gehen. Wenn das Team zusammenhält erwarte ich in dieser starken Liga, dass wir eine gute Rolle spielen. Wir warten schon mit Spannung auf den 15. Juli, wenn es losgeht."Die Neuen stellten sich selbst kurz vor. Vom Kreisklassenmeister Anadoluspor Weiden kommt Oktay Devrilen (19). Sein älterer Bruder Ibrahim Devrilen (22) spielte in der Vorsaison bei der SpVgg SV Weiden in der Bayernliga. Beide durchliefen eine fundierte fußballerische Ausbildung bei renommierten Klubs, wie beim SSV Jahn oder dem 1. FCN und haben ihren Platz in der Offensive. Helmut Jurek (28) ist ein Mittelfeldspieler mit Führungsqualitäten und bringt jede Menge Erfahrung mit. Er spielte in Ammerthal, Sorghof und Gebenbach. Timo Nürnberger (26) stammt aus Eschenbach, war zuvor in Gebenbach, Sorghof und Luhe-Wildenau als Innenverteidiger aktiv. Ein Trio rückt aus der eigenen Juniorenabteilung (BOL-Aufsteiger) nach. Es sind dies Yannick Engelhard, Lukas Neumeier und Thomas Paul. "Mittrainieren, Weiterentwickeln und den Sprung schaffen", formulierten die Youngsters ihre Ziele. Sie zählen ebenso zum erweiterten Kader wie Florian Waldeck, Felix Herrmann (zurück von Landesligaabsteiger SV Sorghof) und Patrick Beßenreuther (Rückkehrer von der SpVgg Schirmitz), wollen aber auch die "Zweite" wieder nach vorne bringen.Mathias Dietl will auch künftig einen Stammplatz in Anspruch nehmen und Konstantin Graßl, der seit Herbst 2016 wegen seines Studiums beziehungsweise Praktikums pausierte, greift wieder an. Nachdem Stammkeeper Michael Heisig bei der Bundeswehr bis Oktober im Ausland im Einsatz ist, bleibt Luca Wittmann (18) die Nummer eins. Reaktiviert wurde Christian Schreglmann, er rückt als Ersatz nach und bei Vakanzen hat Ex-Keeper René Wächter erklärt, das Tor zu hüten. Die Torhüter werden von Peter Romeis trainiert, als Co-Trainer und natürlich als Führungsspieler fungiert Stephan Herrmann. Zudem stößt Andreas Weihermüller (30) vom SV Sorghof zum SVE, der jedoch nicht vor Ort war. "Wir sind schon ein paar Jahre mit dem gestanden Abwehrspieler in Kontakt. Es freut mich, dass es nun geklappt hat", sagte Herrmann.Aus dem bestehenden Kader kommen zum Einsatz: Benjamin König, Martin Pasieka, Andreas Koppmann, Johannes Pötzl, Maximilian Geber, Fabian Göbl, André Klahn und Klaus Moucha.