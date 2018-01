Sport Etzenricht

Nach einer erfolgreichen Hallen-Saison legt Fußball-Landesligist SV Etzenricht aktuell wieder die Grundlagen für die Rückserie unter freiem Himmel. Am Samstag steht das erste Testspiel an und Trainer Michael Rösch äußert sich auch zu seinem Nachfolger im Sommer.

Testspiele Samstag, 27. Januar, 14 Uhr: SV Mitterteich (in Steinmühle)



Samstag, 3. Februar, 16 Uhr: TSV Detag Wernberg (in Raigering)



Samstag/Sonntag, 10./11. Februar: Zwei Testspiele in Berlin (Gegner noch offen)



Donnerstag, 15. Februar: SV Hahnbach (Zeit und Ort noch offen)



Samstag, 24. Februar: SpVgg Schirmitz (Ort und Zeit noch offen) (fle)

Nach einer Woche mit Spinning- und Krafteinheiten im Fitnessstudio sowie einer Woche mit vier Trainingseinheiten auf dem heimischen Sportgelände folgt am Samstag, 27. Januar, um 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz des SV Steinmühle (Kreis Tirschenreuth) der erste Test-Kick gegen den Nordost-Landesligisten SV Mitterteich."Bisher hatten wir super Bedingungen und konnten so gleich wieder voll ins Programm einsteigen", resümiert Rösch. Die Winter-Transferperiode ging beim SVE ohne nennenswerte Ereignisse vonstatten. "Wir vertrauen voll und ganz unserem bisherigen Kader. Es wird weder Zu- noch Abgänge geben." Röschs Truppe will den Schwung der beiden Hallen-Turniersiege beim SV Steinmühle und beim Oberpfalz-Medien-Cup auch in die Freiluft-Saison mitnehmen. "Unser Fokus ist ausschließlich auf den Klassenerhalt in der Landesliga gerichtet." Rösch schwört seine Mannschaft auf einen erfolgreichen Start in die Punktspiel-Runde ein. "In unseren ersten beiden Heimspielen Anfang März geht es gegen Schwarzenfeld und Raigering. Das sind Mannschaften, die wir in der Endabrechnung hinter uns lassen wollen." Den Feinschliff holt sich Etzenricht während eines Trainingslagers von 9. bis 11. Februar in Berlin. "Dort stehen unter anderem zwei Testspiele auf dem Programm", freut sich Rösch, der sich auf seiner persönlichen Abschiedstournee beim SVE befindet.Nach der Saison löst ihn, wie berichtet, Rüdiger Fuhrmann als Trainer ab. "Diese Tatsache belastet weder mich noch die Mannschaft. Wir sind gemeinsam in die Saison gestartet und wollen unsere 'Mission Klassenerhalt' auch gemeinsam erfolgreich beenden. Mein Nachfolger soll einen Landesligisten übernehmen."