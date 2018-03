Sport Etzenricht

26.03.2018

Das ging fix: Nach gerade einmal drei Spielen nach der Winterpause vollzieht Landesligist SV Etzenricht den eigentlich für den Sommer angedachten Trainerwechsel.

Nach der 1:4-Niederlage am Samstag beim FC Sturm Hauzenberg teilte Etzenrichts Trainer Michael Rösch dem Sportlichen Leiter Markus Hofbauer am Sonntag in einem persönlichen und offenen Gespräch seinen Rücktritt mit. "Nach einer schlaflosen Nacht habe ich mich dazu entschieden, mit sofortiger Wirkung als Trainer der ersten Mannschaft zurückzutreten. Dieser Schritt ist mir nicht leicht gefallen. Aber ich glaube, dass der Zeitpunkt gekommen ist, an dem die Mannschaft eine Veränderung braucht. Ich erhoffe mir dadurch einen zusätzlichen Schub, so dass die gesteckten Ziele noch erreicht werden können, wovon ich felsenfest überzeugt bin. Ich wünsche den Jungs weiterhin nur das Beste", sagte Rösch in diesem Gespräch.Hofbauer kommentierte Röschs Rücktritt mit höchstem Respekt: "Michael hat über drei Jahre hervorragende Arbeit bei uns geleistet und uns aus einer fast aussichtslosen Situation vor dem Abstieg aus der Landesliga gerettet - und dies teils mit Spielern aus der zweiten Mannschaft. Schweren Herzens akzeptieren wir seinen Wunsch und wünschen ihm bei seinen weiteren Trainerstationen alles gute. Sein nächster Verein darf sich über Fachwissen, Engagement und Loyalität freuen. Ich bin mir sicher, dass Michael seinen Weg als Trainer weiterhin gehen und auch irgendwann wieder in Etzenricht tätig sein wird."Bei der Suche nach einem Nachfolger wurden Vorsitzender Manfred Herrmann und Hofbauer rasch fündig. Der eigentlich erst für die kommende Saison geplante Trainerwechsel geht nun bereits im März über die Bühne: Rüdiger Fuhrmann, der den SV Hahnbach vor der Winterpause an die Spitze der Bezirksliga geführt hat, übernimmt die Mannschaft nun sofort."Rüdiger kennt die Mannschaft bereits aufgrund der Planung für kommende Saison. Durch seine Erfahrung und sein Fachwissen sind wir überzeugt, dass er die intakte Mannschaft zum Klassenerhalt führt", sagte Hofbauer. Fuhrmann wird der Mannschaft am Dienstag vorgestellt und anschließend die erste Trainingseinheit leiten. Am Ostermontag wird er gegen den ASV Burglengenfeld erstmals auf der Trainerbank sitzen.Rüdiger Fuhrmann war bis zum Winter Trainer beim SV Hahnbach und führte die Mannschaft an die Tabellenspitze der Bezirksliga Nord. Da er seinen Vertrag nicht über die Saison hinaus verlängern wollte und der jetzige Hahnbacher Trainer Thorsten Baierlein nur zur Winterpause seine Zusage gab, löste er seinen Vertrag Ende November auf.Vor dem Hahnbacher Engagement war Fuhrmann drei Jahre beim FC Vorwärts Röslau tätig. Nach Platz vier und elf konnte auch er im dritten Jahr den Abstieg in der Relegation nicht verhindern. Außerdem war er von 2011 bis 2013 für den ASV Cham in der Landesliga tätig. Bei der SpVgg Weiden übernahm er 2004 die B-Jugend und im Jahr darauf die A-Jugend. Als Interimstrainer ergatterte er in drei Bayernligaspielen in Weiden sieben Punkte. Die zweite Mannschaft führte er von der Kreisliga bis in die Landesliga Mitte. Von 2000 bis 2003 stand Fuhrmann unter anderem beim SC Luhe-Wildenau an der Seitenlinie. Seine achtjährige Tätigkeit bei seinem nun neuen Verein blieb bei den Verantwortlichen stets unvergessen. Er führte den SV Etzenricht von der Kreisklasse bis in die damalige Bezirksoberliga. Sein Handwerk erlernte der in Luhe-Wildenau wohnende Fußballtrainer von 1989-1992 beim SV Parkstein und feierte dort auch den Aufstieg von der jetzigen A-Klasse in die Kreisklasse. Nebenbei war der Geschäftsleiter und Kämmerer der Gemeinde Altenstadt/WN von 1990 bis 2000 noch als Auswahltrainer tätig.