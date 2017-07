Vermischtes Etzenricht

16.07.2017

16.07.2017

Auf allen Ebenen engagiert

Etzenricht. (war) Seinen 80. Geburtstag feierte am Freitag Albert Vogl in seinem Haus, das 1970 in der Schustergasse bezugsfertig war und das er seither optimal in Schuss hält. Die Liste seines beruflichen und ehrenamtlichen Engagements ist umfangreich. Die Familie ist ihm sehr wichtig. "Wir haben ein gutes Verhältnis zu unseren drei Töchtern, den vier Enkeln und den Schwiegersöhnen und halten zusammen", sagte der Jubilar und freut sich zusammen mit seiner Gattin Anna , dass bei der Feier die Töchter Barbara , Eva und Kristina dabei waren.Vogls Wiege stand in Winklarn. Seine Lehrzeit als Schlosser, Maschinenbauer und Kfz-Mechaniker absolvierte er beim Salesianer-Orden in München. Auch den Meisterbrief erwarb er 1962 in der Landeshauptstadt. Ein eher zufälliger Kontakt führte zur Rückkehr in die Oberpfalz. Von 1963 bis zum Ruhestand 1994 arbeitete der Jubilar bei der Firma Stegmann als Werkstatt- und technischer Betriebsleiter.Vor 37 Jahren erweckte er als Vorsitzender den Kfz-Fachverein zum Leben und ist mittlerweile Ehrenvorsitzender dieser Weiterbildungseinrichtung für Gesellen und Meister. 18 Jahre fungierte Vogl als Vorsitzender des Berufsbildungsausschusses Niederbayern/Oberpfalz.Er war ein Vierteljahrhundert Mitglied der Vollversammlung der Handwerkskammer. 1996 folgte die Aufnahme in den Gewerberat des Ostbayerischen Handwerks der Kammer. Urkunden und Auszeichnungen sind somit im Wohnzimmer reichlich vorhanden.Aber auch in Etzenricht brachte sich Vogl Jahrzehnte ein. Beispielsweise beim Neubau der Nikolauskirche. Viele Jahre zählte er zum Kirchenrat und die KAB kann seit Jahrzehnten auf ihn, teils als Vorsitzenden, bauen. Zwei Perioden gehörte er für die CSU dem Gemeinderat an. Neben der Nachbarschaftshilfe, es gibt im Dorf kaum jemanden, den er mit seinen Fertigkeiten bei einem Defekt am Rasenmäher oder ähnlichen Problemen noch nicht aus der Patsche geholfen, ist sein Steckenpferd das Restaurieren von alten Motorrädern. Die Baujahre decken sich teils mit seinem Geburtsjahr.Für die Gemeinde und die CSU gratulierte Bürgermeister Martin Schregelmann , begleitet von Gabriela Bäumler (UPW), Reinhard Kleber (CSU) und Willy Koegst (SPD). Josef Schärtl vertrat den Kfz-Fachverein, Ida Ott und Erwin Wällisch die KAB, Inge Grüssner den Oberpfälzer Waldverein.