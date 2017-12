Vermischtes Etzenricht

Zoigl schmeckt auch im Advent. Diese Erfahrung macht die Unparteiische Wählergemeinschaft. Der Bierabend in der Beutner-Halle ist bestens besucht.

Den vielen fleißigen Helfern war es gelungen, die Halle in eine stimmungsvoll geschmückte Zoigl-Stube zu verwandeln. Schon bald waren alle Plätze besetzt. Die Gäste kamen nicht nur aus Etzenricht und dem Umland, sondern bis aus Oberbayern und Österreich. Die Bedienungen hatten alle Hände voll zu tun, um die Getränke und die Schmankerln aus der Küche, bodenständige Oberpfälzer Speisen, an die Tische zu bringen. Um 21 Uhr waren die warmen Speisen ausverkauft. Und der süffige Teicher-Zoigl aus Neuhaus war begehrt. Zur guten Stimmung trug die Neisteder Zoiglmusi mit Alfons Kistenpfennig an der Klampf'n, Franz Harrer an der Steirischen und Dieter Seidl mit der dicken Berta bei. Nicht nur das Lied vom "Hehnerauch" animierte die Gäste zum Mitsingen.Die Spannung stieg, als Elias Vogt zusammen mit dem UPW-Vorsitzenden und zweitem Bürgermeister Hans Beutner die Gewinner der Weihnachtsverlosung zog. Wie schon in den Vorjahren hatte die Unparteiische Wählergemeinschaft eine Menge Preise besorgt. Einer der verlosten Christbäume ging nach Österreich. Ralf Tremel, der extra zum Adventszoigl angereist war, hieß der glückliche Gewinner. Franz Maier, der mit Dietmar Schmid den ganzen Abend am Zapfhahn stand, gewann einen halben Meter Bier.CDs der Zoiglmusikanten wurden ebenso verlost wie Spirituosen, Wein und Bier. Einige Familien sicherten sich mit einer gewonnenen Gans oder Ente den Festtagsbraten.Eine Gans wird in einer österreichischen Bratpfanne landen. Zudem standen Gemüse vom Beutner-Hof, weihnachtliche Blumenstöcke, Dekogegenstände oder Restaurant-Gutscheine als Preise zur Verfügung.