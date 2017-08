Vermischtes Etzenricht

Es folgte der Einzug in das vom Vater des Bräutigams erbaute Haus in Ullersricht. Vor 38 Jahren zogen sie ins mit reichlich Eigenleistung errichtete Zweifamilienhaus im Ortsteil Radschin in Etzenricht mit großem Grundstück und Garten. Das Familienglück machten zuvor schon die Kinder Regina, Walter junior und Andreas perfekt. Mit letzterem, Schwiegertochter Christina sowie den Enkeln Janina und Thomas bewohnen die Senioren das Drei-Generationen-Haus in Etzenricht gemeinsam. Enkel Felix aus München und die beiden anderen Kinder besuchen Großeltern und Eltern regelmäßig. "So einen Tag mit unserer Familie zu begehen, wissen wir zu schätzen", sagte die Jubelbraut.Die Hobbys haben sich im Laufe der Jahre gewandelt. "Wir verbringen einen Großteil des Tages mit Lesen." Maria bevorzugt Tier- und Reiseberichte, mit denen sie Erinnerungen an Urlaube auffrischt. Walter hat Krimis entdeckt, bevorzugt mit regionalem Bezug. Das Tüfteln und Basteln, beides mit Akribie auf Basis seiner Lehre als Kupferschmied und Meister in der KFZ-Branche hat er mehr und mehr zurück gestellt, ebenso wie Maria die Gartenarbeit, das Beerensammeln und das Stricken.