Vermischtes Etzenricht

20.03.2018

1840, bald nach der Erfindung des Saxofons, schwärmte der Komponist Hector Berlioz in einem Zeitungsartikel von dem neuen Instrument: "Einmal tief und ruhig, dann träumerisch und melancholisch, zuweilen zart, wie der Hauch eines Echos." Davon können sich Gäste bei einem Frühschoppen überzeugen lassen, zu dem der Verein "Pro Etzenricht" am Sonntag, 25. März, um 10.30 Uhr in das Albert-Weidner-Haus, Helmut-Hückmann-Platz 1, einlädt. Zu Weißwurst, Brezen, Käse und Bier spielen die "Sax Brothers" Jazz, aber auch populäre Melodien von den Beatles, Stevie Wonder oder Henry Mancini. Seit über zehn Jahren bereichert das Saxofon-Quartett die Musikszene in Weiden und Umgebung. Die Mitglieder brauchen keine Elektronik für ihre Musik, der natürliche Klang ihrer Instrumente in unterschiedlichen Größen und Tonlagen ist ihnen wichtig. Es spielen Günter Geiß (Sopransax), Thomas Kurzka (Altsax), Reinhard Roth (Tenorsax) und Alois Träger (Baritonsax). Der Eintritt kostet fünf Euro.