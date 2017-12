Vermischtes Etzenricht

08.12.2017

"Wir wollen unser Füllhorn kurz vor Weihnachten ausschütten und damit verschiedenen Organisationen eine Freude machen." Mit diesen Worten begrüßte Pro-Etzenricht-Vorsitzender Hans-Peter Pauckstadt-Künkler im Albert-Weidner-Haus die geladenen Vertreter von den Nikolauskids, der Eltern-Kind-Gruppen, der katholischen und der evangelischen Kirche.

Im kommenden Jahr wird die Organisation Pro Etzenricht zehn Jahre alt, "und durch die Einnahmen verschiedener Veranstaltungen sowie durch die Mitgliedsbeiträge konnte der Förderverein in den vergangenen Jahren schon vielen Institutionen im Ort unter die Arme greifen".So groß wie in diesem Jahr war die Ausschüttung allerdings noch nicht. Das hat einen besonderen Grund, wie der Vorsitzende bei der Übergabe erklärte: Die Veranstaltungen wie zum Beispiel die Weinprobe waren in diesem Jahr so gut besucht, "dass mehr Geld zusammen kam, und deshalb können wir natürlich auch wieder mehr weitergeben". 1700 Euro verteilten die Vertreter des Fördervereins an die Nikolauskids, die Eltern-Kind-Gruppen sowie die katholische und evangelische Gemeinde. Der Vorstand habe reichlich überlegt, wer zu den glücklichen Empfängern der Ausschüttung durch den Förderverein gehören würde. "Über das Etzenrichter Kochbuch der Eltern-Kind-Gruppen haben wir uns sehr gefreut und auch gerne mit Rezepten beteiligt", betonte Pauckstadt-Künkler. "Hier wollen wir 100 Euro spenden. Mit der Bezuschussung der Nikolauskids soll die wunderbar gelebte Ökumene unterstützt werden." Deshalb gab es einen Scheck über 100 Euro. Mit 500 Euro wurde der katholischen Kirchengemeinde zur momentan laufenden Kirchenrenovierung unter die Arme gegriffen.Mit einem Betrag von 1000 Euro wurde die evangelische Gemeinde bedacht, die ihre Probleme mit der alten Lautsprecheranlage lösen und sich eine neue anschaffen will, die zu Weihnachten bereits mit dem Krippenspiel eingeweiht werden soll.