Vermischtes Etzenricht

27.12.2017

(ela/wlr) Viele Kinder waren an den Krippenspielen in der katholischen und in der evangelischen Kirche beteiligt. Unter der Regie von Lilli Greitzke, Lukas und Leonie Riebl, Leon Wölfinger und Janina Paul zeigten 12 Mädchen und Buben in der evangelischen Nikolauskirche die Weihnachtsgeschichte. Louisa Greitzke fungierte als Erzählerin. Janina Paul war für die Musik zuständig. Die Rollen von Josef und Maria übernahmen Markus Rast und Magdalena Heiß. Die Wirte Daniel Feige und Felicitas Heiß hatten keinen Platz für das Paar. Die Engel Jule Ermer, Marie Zitzmann, Eliana und Anika Summer verkündeten den Hirten (Emma Nagelmüller, Felicitas Heiß und Lena Ermer) die Geburt des Heilandes. Als sie die Weisen Kaspar (Emma Nagelmüller), Melchior (Jule Ermer) und Balthasar (Daniel Feige), die auch zur Krippe gekommen sind, sehen, meinen sie. "Da sind vornehme Leute drin. Ich glaube, wir wären dort fehl am Platz." Doch die die Hirten nehmen all ihren Mut zusammen, treten näher und erkennen das Geheimnis der Heiligen Nacht. "Im Stall und an der Krippe zeigt Gott, dass es nicht auf Klugheit, Reichtum und Ansehen ankommt. Öffnet dem Kind die Herzen, damit das Kind euch froh machen kann", sagte Maria. Der Posaunenchor spielte auf dem Vorplatz Weihnachtslieder.

Im Prinzip ändert sich ja nichts an der Geschichte der Herbergssuche. Umso schöner ist es, dass auch die Verantwortlichen in der katholischen Nikolaus-Kirche immer wieder andere Interpretationen finden. Nach der Einführung durch die Erzählerin Eva-Sophia Würschinger sangen die Kinder mit der Schola unter Leitung von Sabine Schreglmann "Hört nur was geschah, Gottes Sohn ist endlich da". Voller Konzentration zeigten Josef (Elias Vogt) und Maria (Milena Mahl) die Herbergssuche bei den Wirten (Noah Zwerenz, Sidney Mead und German Würschinger) mit der Wirtstocher (Hannah Heibl), die als Unterkunft den Stall vorschlug. Die erstaunten Hirten (Samuel Muckenschnabel, Henrik Gratzel und Max Kühner) folgen dem Verkündigungsengel (Antonia Frenzel) und der Engelsschar (Luisa Heibl, Alicia Reichl, Anni Hermann, Mia Kühner und Maresa Mahl) zum Stall. Die Könige (Maximilian Seiler, Simon Pleier und Korbinian Seiler) huldigten Jesus.Pfarrer Heribert Englhardts Dank galt auch dem Organisationsteam des Krippenspiels Renate Zwerenz, Angelika Feige, Beate Würschinger, Birgit Frenzel und Lydia Vogt.