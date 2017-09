Vermischtes Etzenricht

07.09.2017

Eine Schnitzeljagd durchs Dorf boten die Kirwaleit den Ferienkindern an. Lena Roth hatte die Jagd vorbereitet, Helferinnen waren die Kirwamoidln Luisa Waldeck, Katja Schönberger, Theresa Lorenz, Denise Lindner, Monika Waldeck, Magdalena Zwack und Jessica Greitzke. 15 Mädchen und Buben waren beim Start am frühen Nachmittag dabei. In zwei Gruppen gingen sie in den Wettbewerb.

Und die Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren bewiesen bei acht Stationen reichlich Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Teamwork. Zum Spielplan gehörten ein Hindernisparcours, ein Quiz mit Fragen zum Dorf, der Dreibeinlauf sowie ein spannender Wassertransport-Wettbewerb. Am Ende gab es kleine Preise und ein Eis für alle Mitwirkenden.