Vermischtes Etzenricht

28.08.2017

28.08.2017

In der Nacht auf Freitag waren mehrere Unbekannte mit Farbspraydosen in Etzenricht unterwegs. Zwei Bushäuschen, etliche Geräte auf dem Spielplatz, mehrere Recyclingcontainer, Schaltkästen der Telekom und des Bayernwerks sowie eine Gartenmauer wurden mit schwarzer und pinker Farbe besprüht. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 3000 Euro.

Die Polizeiinspektion Neustadt ermittelt in alle Richtungen. Erste Ansätze gehen in Richtung eines jungen Pärchens, dass zur tatrelevanten Zeit im Bereich der Recyclingcontainer gesehen wurde. Wer zwischen 1 und 4 Uhr verdächtige Wahrnehmungen in Zusammenhang mit den Schmierereien gemacht hat, sollte sich mit der Polizeiinspektion Neustadt unter der Telefonnummer 09602/9402-0 in Verbindung setzen.