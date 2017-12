Vermischtes Etzenricht

10.12.2017

Vohenstrauß/Etzenricht. Eine traurige Nachricht verbreitete sich am Sonntag in den Vormittagsstunden: Schulamtsdirektor Josef Benker ist am Samstag verstorben. Der 65-Jährige hatte vor einigen Jahren einen Schlaganfall erlitten, von dem er sich recht schnell erholen konnte. Wenig später wurde eine schwere Krankheit diagnostiziert, die er tapfer aber letztlich erfolglos bekämpfte. Die letzte Zeit verbrachte er auf der Palliativstation in Neustadt.

Der gebürtige Weidener, der einst am Kepler-Gymnasium Abitur machte, wirkte seit 2007 in Amberg als Direktor und Stellvertreter des fachlichen Leiters in den Schulämtern der Stadt Amberg und des Landkreises Amberg-Sulzbach. Die Erfahrungen, die er als Lehrer in Weiherhammer, Konrektor in Luhe-Wildenau oder Seminarrektor in Neustadt/WN gemacht hatte, halfen ihm bei der Umstrukturierung der Haupt- in Mittelschulen oder der Flexibilisierung der Eingangsphase in die Grundschule.Seit 2010 war Benker Leiter der Schulämter Weiden und Neustadt. Bei seiner Verabschiedung im Jahr 2013 sagte er vor Grundschülern der Clausnitzer-Schule in Weiden: "Nach dem Abitur habe ich mir überlegt, ob ich Mathematik und Physik studieren oder doch lieber eine Lehre als Kfz-Mechaniker machen sollte. Letztendlich studierte ich für das Lehramt. Lehrer zu sein ist schwer, man muss viel arbeiten, auch am Wochenende und man hat immer das Gefühl, man wird nie fertig. Aber für mich war es ein schöner Beruf." Von Weggefährten wurde Benker als humorvoll und scharfsinnig beschrieben. Die freundliche Art des langjährigen Seminarleiters wird vor allem den Junglehrern in guter Erinnerung bleiben.Der Vater von zwei erwachsenen Kindern lebte mit seiner Familie in Etzenricht. Im Jahr 2008 musste Benker mit dem Tod seiner Frau einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Seinen Lebensmittelpunkt verlegte er vor einigen Jahren nach Vohenstrauß, wohin er zu seiner Lebensgefährtin zog.Aussegnung ist heute, Montag, um 18.15 Uhr in Etzenricht, anschließend Sterberosenkranz. Eucharistiefeier ist am Dienstag, 12. Dezember, um 14.30 Uhr in Etzenricht, anschließend Beerdigung.