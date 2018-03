Vermischtes Etzenricht

Sollen die Mitgliedsbeiträge erhöht werden? Die finanzielle Lage des Gesangvereins ist nicht rosig, erfahren die Mitglieder in der Jahreshauptversammlung. Die Sänger wollen aber die Flinte nicht ins Korn werfen.

Vor fünf Jahren erfuhr der einstige Männergesangverein eine Auffrischung, als der Entschluss gefasst wurde, Frauen in die Chorgemeinschaft aufzunehmen, um das Überleben des Ensembles zu gewährleisten."Ich hoffe, die Männer haben es nicht bereut. Auf jeden Fall macht es uns Frauen viel Spaß und es liegt mir am Herzen, dass wir noch viel Zeit miteinander singen können," sagte Vorsitzende Astrid Spitzkopf. Sie ließ das vergangene Jahr mit allen Programmpunkten Revue passieren. Die Mitgliederzahl beträgt 63. Neu ist in der Sängerschar Fritz Heiß, der den Bass verstärkt. Friedrich Beutner legte einen nicht so rosigen Finanzbericht vor. "Allein die Mitgliedsbeiträge und die Spendenzuwendungen bei Ständchen werden uns zur Kostendeckung bald nicht mehr reichen", erläuterte er.Die Rücklagen würden nur noch wenige Jahre die Ausgaben decken. Die Mitglieder diskutierten eine Beitragserhöhung. Das werde wohl auch im Vorstand zur Hauptüberlegung werden. Es müsse versucht werden, Förderer und damit neue passive Mitglieder zu gewinnen, war der Grundtenor. Aber auch neue Sänger seien hochwillkommen. "Wir werden aber versuchen, unser finanzielles Disaster in den Griff zu bekommen, und ich wünsche mir, dass wir weiter machen können", sagte die Vorsitzende. Sie ehrte mit Bürgermeister Martin Schregelmann langjährige Mitglieder. Rita Beutner erhielt für zehn Jahre, davon fünf Jahre aktiv, eine Urkunde. Ebenfalls seit zehn Jahren passives Mitglied ist Alexandra Schregelmann. 40 Jahre unterstützen Helmut Bruckner, Hans Meier und Georg Rohl den Gesangverein passiv. Seit 60 Jahren ist Hermann Koehler aktiver Sänger und zudem Ehrenvorsitzender. Er erhielt eine Urkunde des Fränkischen Sängerbundes, eine Urkunde des Deutschen Chorverbandes sowie eine Anstecknadel in Gold. Bürgermeister Schregelmann meinte, er werde die finanzielle Lage im Auge behalten und kündigte die Zahlung der Vereinsförderung durch die Gemeinde an. Bei der Anschaffung von Noten sicherte der Gemeindechef seine Unterstützung zu, um die Kasse des Chores zu entlasten.