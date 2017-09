Vermischtes Etzenricht

17.09.2017

Bürgermeister Martin Schregelmann schwingt den Schlegel und braucht - wie sein Amtskollege beim Oktoberfest in München - nur zwei Schläge: Dann heißt es auf der Wiesn in Etzenricht: ozapft is.

Seelische und tatkräftige Unterstützung bekam Schregelmann beim Anzapfen des Fasses von seinen CSU-Vorstandskollegen, Festwirt Helmut Prölß und Bürgermeister Stephan Oetzinger aus Mante. Die Herrschaften mussten bei den gewaltigen Schlegelschlägen das Holzfass fest im Griff haben.Zum Festbier genossen die Besucher im Zelt auf dem Helmut-Hückmann-Platz deftiges Essen, was angesichts des starken Gerstensafts dringend nötig war. Der ein oder andere Besucher hatte die Auswirkungen des Festbier etwas unterschätzt.Für Stimmung sorgte die Band "Freistaat Live". Die Vier auf der Bühne hatte alle Lieder im Repertoire, die zum Feiern auf den Tischen und Bänken oder zum Tanzen vor der Bühne nötig waren. Der Einstieg gelang mit zünftigen Boarischen. Mit schweißtreibenden Charthits und vor allem Schlagern und Rockklassiker trieben die Musiker das Publikum zu Höchstleistungen an.Alles tanzt, klatscht, wippt und singt mit. Die Moidla hatten sich in Dirndl geworfen, die Boum die Lederhosen aus dem Schrank geholt. Etliche Kirwavereine waren nach Etzenricht gekommen und am Ende mit vielen anderen Gästen der Meinung: Man muss nicht nach München fahren, um beim Oktoberfest Spaß zu haben. Zu später Stunde war die Bar der JU umlagert