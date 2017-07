Freizeit Falkenberg

Zwei Tage lang sind die Falkenberger nicht nur auf den Beinen, sondern vor allem in Feierlaune. Der Grund: das Bürgerfest. Zudem feiert die DJK Falkenberg am 29. und 30. Juli ihr Gründungsjubiläum.

Auftakt ist am Samstag, 29. Juli, um 18.30 Uhr. Mit dem Abholen der Vereine beim Feuerwehrhaus startet der Festmarsch zur Ortsmitte. Bürgermeister Herbert Bauer zapft am Marktplatz das erste Fass Bier an. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Falkenberger Blaskapelle. Ab 21 Uhr unterhalten zwei Bands im Doppelpack, nämlich "Highline" und "LaCocktail, die Gäste in einer heißen Partynacht. Für die Kenner guter Tropfen hält die Weinstube im Rathaus ihre Pforten offen. Mit einem Festgottesdienst um 9.30 Uhr und anschließend mit dem Frühschoppen zusammen mit der Blaskapelle Falkenberg geht es hinein in den Bürger- und Jubiläumsfestsonntag. Mittagessen wird ab 11.30 Uhr angeboten. Auf der Speisekarte stehen Schnitzel mit Kartoffelsalat oder Pommes Frites, alternativ deftiger Schweinebraten mit Spoutzn und Salat. Ab 14 Uhr herrscht rund um den Marktplatz buntes Festtreiben mit einem attraktiven Rahmenprogramm. Dazu gehören die bei Kindern stets beliebte Hüpfburg, aber auch Kinderschminken, Torwandschießen, Klettern oder Action an der Kübelspritze. Neben vielen anderen Angeboten darf man auch an der Straßen-Kegelbahn sein Treffer-Glück versuchen. Nicht fehlen darf wieder das kleine Karussell, das für die jungen Festgäste seine Runden dreht. Für Spaß und Bewegung sorgt ein Fitnessstand. Kaffee und frischer Kuchen werden im Pfarrheim angeboten. Steaks und Bratwürste, Käse, dazu Brezen, Fisch- oder Lachssemmeln oder die beliebte, deftige Schaschlikpfanne runden das reichhaltige, kulinarische Angebot ab. Wer möchte, kann sich auch ofenfrische Pizza oder würzig zubereitete Currywurst schmecken lassen. Wie für Falkenberg nicht anders zu erwarten, gibt es selbstverständlich auch Bürgerfestzoigl, der fassfrisch den Gästen serviert wird. Den Festausklang ab 17 Uhr gestaltet wieder die Blaskapelle Falkenberg. Am Sonntagabend ist die Rathaus-Weinstube ab 20 Uhr geöffnet. Die Veranstalter sind voller Zuversicht, dass das Wetter an beiden Festtagen mitspielt und sich von seiner sonnigen Seite zeigt.