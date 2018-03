Freizeit Falkenberg

Im "Butterfass" im Waldnaabtal wurden in den vergangenen Tagen "Köichla" produziert, und zwar aus Eis. Bernhard Eckstein hat dieses ungewöhnliche Schauspiel der Natur eingefangen und ist auch dem Geheimnis der Entstehung auf die Spur gekommen. Nach einem kleinen Wasserfall sammelten sich Blasen in einem Wasserstrudel. Bei großer Kälte wurden die Bläschen zusammengedrückt und gefroren ganz langsam. Das Drehen der Taler in den Wasserbläschen sah aus, wie wenn "Köichla" in Fett schwimmen würden. Sobald die "Köichla" einen Durchmesser von zehn bis zwölf Zentimeter erreicht hatten, wurden sie aus dem Wasserstudel geschleudert und schwammen die Waldnaab hinunter, bis sei auf einer 1,5 Kilometer entfernten Eisplatte "stranden". Bild: Eckstein