OWV macht den Schlossberg zur Rennstrecke

Freizeit Falkenberg

06.08.2017

06.08.2017

Meist in Rot, aber ohne lautes Motorengeheul flitzten die Piloten in Richtung Ziel. Das Bobbycar-Rennen war wieder ein Renner im Ferienprogramm. Die jungen Fahrer machten den Pirker Weg am Schlossberg unsicher. Die OWV-Bobbycar-Meisterschaft bereitete den Teilnehmern viel Freude. Veranstaltet wurde das Rennen von Mitgliedern des Oberpfälzer Waldvereins Falkenberg und fleißigen Helfern am Streckenrand. Positiv überrascht war man von der Teilnehmerzahl. Rund 25 Mädchen und Buben gingen mit ihren kleinen Flitzern, darunter auch Traktoren und formschöne Eigenbauten, an den Start. Das sei es wert, in der Pause Steckerleis auszugeben, versprach Team- und Vereinschef Peter Hasenfürter. Den Start an der vereinseigenen OWV-Rampe leitete Gerhard Fichtner, der darauf achtete, dass sich nur jeweils zwei Fahrzeuge auf den abschüssigen Weg nach unten machten. Einlauf der Fahrzeuge war an der Schlossbergkapelle. Bild: wro