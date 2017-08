Rasanter, feuchtfröhlicher Ferienspaß

Freizeit Falkenberg

07.08.2017

07.08.2017

Rutschspaß unter blauem Himmel: Die Folie der Feuerwehr machte es möglich. In Falkenberg ist man auf solche Angebote in der Ferienzeit schon länger spezialisiert. "Schöne Ferientage und Spaß beim Ferienprogramm", wünschte Alexandra Hasenfürter, als sie vor wenigen Wochen gemeinsam mit Bürgermeister Herbert Bauer das sommerliche Freizeitangebot der Marktgemeinde vorstellte. Die Wasserrutsche oberhalb der Waldnaab wollte sich die Jugendbeauftragte nun nicht entgehen lassen. Mit sichtlichem Vergnügen verfolgte sie, wie viele andere Zaungäste auch, das muntere Treiben am Hang. 50 Mädchen und Buben nutzten den nassen und rasanten Ferienspaß der Falkenberger Feuerwehr, der von Roland Höcht geleitet wurde. Natürlich machte das Rutschen auch hungrig. Zur Stärkung gab es eine Brotzeit. Bild: wro