21.01.2018

Bei der Auftaktveranstaltung im neuen Jahr sollte eine Frage im Raum - besser gesagt in der Zoiglstube - haften bleiben: In welcher Oberpfälzer Region weiß man, was ein "Nöidorsch" ist? Hubert Treml, Franz Schuier (Piano, Percussion) und Robert Prill (Gitarre) waren mit ihrem Programm in oberpfälzisch mit dem Titel "Schorsch hat den Blues" zu Gast im "Schwoazhansl".

Die Gäste kannten die Ausdrucksform jedenfalls noch nicht: Damit ist im etwas südlicheren Teil der Oberpfalz ein sich in Eile befindlicher ungeduldiger Zeitgenosse gemeint. Man ließ sich aber gerne belehren. Oberpfälzer Dialekt sollte man gut verstehen können, wenn man sich die Zeit nimmt in ein Hubert Treml Konzert zu gehen. Nicht zum ersten Mal wurden die Stühle langsam knapp.Hubert Treml, unterstützt von seinen Freunden, zeigte den Dialektmuffeln unter den zahlreichen Gästen erneut, wo man den einen oder Hebel ansetzen muss, damit man sich der schwer erlernbaren Sprache annähern kann. Falls man nicht eh schon ein Freund davon ist, wohlgemerkt. Wieder einmal war man auch bereit, den oft zweideutigen Späßen des Regensburgers, der eigentlich ein Weidener vom Hammerweg ist, einen ganzen Samstagabend lang genüsslich zuzuhören. Bekanntes und weniger Bekanntes aus dem Treml-Repertoire wurde versprochen. Nicht zum ersten Mal holte er sich auch einen alten Freund aus dem Publikum auf die Bühne. Treml versteht es, mit den Wortklaubereien für einen kurzweilig musikalischen Abend, nebenbei auch für einen Grundkurs in Sachen Oberpfälzer Dialekt zu sorgen. Den Leuten schien es zu gefallen. Die Vorfreude war entsprechend groß. Von überall und weither waren sie nach Falkenberg gereist, um im "Schwoazhansl-Saal" nicht allein nur vom Zoigl, sondern auch von der anständigen Brotzeit zu kosten. Ganz "nebenbei" lauschten sie auch dem Trio Treml, Schuier und Prill. Der Abend machte durchaus Lust auf noch mehr heimischer Mundart.