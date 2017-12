Kultur Falkenberg

29.12.2017

17

Auch wenn die Weihnachtszeit noch bis Dreikönig, für manche sogar bis Mariä Lichtmess dauert - die Festtage sind vorbei. Da ist es schön, noch einmal der vertrauten Geschichte von der Geburt des Herrn und den Hirten in Bethlehem zu lauschen. Und das in Egerländer Mundart.

Lieder von Alois Fischer

Dem Kolping-Bezirksverband unter dem Vorsitz von Martina Mark aus Falkenberg war dieser wunderbare Abend mit der "Egerländer Weihnachtsgeschichte" - aufgeführt (bei freiem Eintritt) von der Singgruppe der "Eghalanda Gmoi" in der Pfarrkirche St. Pankratius - zu verdanken."Maria gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in Stroh, weil in der Herberge kein Platz für sie war." Evangelist Lukas erzählt von der Geburt eines Kindes in Bethlehem, das als Erlöser ein Hoffnungsträger aller Menschen werden sollte. Besonders an Weihnachten wird die wohl bekannteste Bibelstelle nahezu weltweit gelesen und gehört. Sie ist im Laufe der Jahrhunderte auch in zahllosen Sprachen und Dialekten erschienen. Dazu gehört auch die Ausführung des am 26. Mai 1930 geborenen Egerländers Robert Ditz. Er gelangte nach der Vertreibung aus seinem Heimatort Mühlbach (heute Pomezí nad Ohrí) in seine spätere Heimat Schirnding.Dort erlernte er nicht nur das Fleischerhandwerk, zugleich entdeckte er auch seinen Hang zur Volksmusik seiner ehemaligen Heimat, auch zum Gesang und zur Mundartdichtung. Ditz, der in der oberfränkischen Grenzgemeinde eine Metzgerei betrieb, setzte auch die Weihnachtsgeschichte in seine Mundart um. Nach langer Krankheit verstarb er am 28. August 2010 im Alter von 80 Jahren."In der Wurstkuchl lagen stets Zettel herum, auf denen der Metzgermeister seine Gedanken notierte." Die begleitenden Lieder haben Alois Fischer und Pfarrer Josef Triebenbacher, Seelsorger in der Marktredwitzer Pfarrei "Herz Jesu", beigesteuert, schaute Peter Plaß auf die Entstehungsgeschichte des Werkes zurück. Zusammen mit dem "Gloser Sepp" (Josef Konrad) aus Falkenberg erzählte er sie in Mundart gleich im Anschluss an die kurze Einführung in St. Pankratius. Egerländisch, so fügte er hinzu, sei der Sprache im Stiftland sehr ähnlich. Mit wenigen Sätzen beschrieb er die Klangfarbe der fast vergessenen Mundart. Dann begab er sich zurück in die Reihen der Sänger, die sich zusammen mit Alois Fischer am Akkordeon hinter dem Jesuskindlein aufgestellt hatten, um dort auf ihren Auftritt zu warten.Plaß bat darum, den Applaus für später aufzuheben. Die festlich vertraute Atmosphäre sollte nicht gestört werden. Bevor die Geschichte ihren Anfang nahm, ergänzte der Sprecher: Man habe den Tag nach dem Weihnachtsfest bewusst gewählt. "Wir sind mittendrin in der Weihnachtszeit."Angefangen von der Verkündigung über die Geburt, spannte die Erzählung in Egerländer Mundart einen langen Bogen bis hin zu den "Heiligen Drei Königen", deren Besuch auch den Abschluss der gereimten Erzählung bildete. Hin und wieder legte der "Gloser Sepp" die Notenblätter zur Seite, um zur Klarinette zu greifen. Die Erzählung schloss mit der Erkenntnis: "Wäre Jesus nicht in einem Stall geboren, wäre er wohl nicht wahrgenommen worden." In der Pfarrkirche erloschen die Lichter. "Stille Nacht, heilige Nacht" von Franz Xaver Gruber und Joseph Mohr entfaltete seine Wirkung bei heimeligem Kerzenschein.