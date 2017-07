Politik Falkenberg

14.07.2017

Reichlich Zünd- und Diskussionsstoff bot die Bürgerversammlung im Lindnersaal. Grund war die Wasserversorgung. Viele Einwohner setzen auf die eigene Quelle.

435 000 Euro plus Unterhalt

Gegen Selbstversorgung

Bürgerbefragung?

Die Gemeinde hatte das außerordentliche Treffen einberufen, um das Thema Wasser und die derzeit auf Eis gelegte Eigenversorgung in der Marktgemeinde zu besprechen. Ohne das kostbare Naß stehen die Haushalte und Betriebe freilich nicht da. Trotz der Stilllegung des Hochbehälters sei die Versorgung gesichert, versprach Bürgermeister Herbert Bauer und verwies auf den derzeitigen Bezug aus den Brunnen der Steinwaldgruppe seit November 2016.Das sei zweifellos qualitativ hochwertiges Wasser, wie einige Falkenberger und Bewohner umliegender Orte während des Abends unterstützend in den Raum warfen. Von anderer Seite wurde gefordert, an der Eigenversorgung festzuhalten.Zur Erläuterung der ganzen Vorgeschichte war auch Herbert Käs vom beratenden Weidener Ingenieur- und Stadtplanerbüro Kohl & Partner eingeladen, der zu den teils bohrenden Fragen und Argumenten Stellung bezog. Im vorigen Jahr kam es demnach bei der Begutachtung des Hochbehälters zu erheblichen Beanstandungen der Gesundheitsamtes. Die Anlage bedürfe einer dringenden Generalsanierung.Der Falkenberger Tiefbrunnen sei von der Oberfläche her ungenügend geschützt, war dem Gutachten ebenfalls zu entnehmen. Die von der nahen Staatsstraße ausgehenden Gefahren seien nur schwer kalkulierbar, hieß es weiter. Ebenso wurde festgestellt, dass das Wasserschutzgebiet (derzeit 0,4 Quadratkilometer) auf 0,7 Quadratkilometer erweitert werden müsse. Aus dem 70 Meter tiefen Brunnen können derzeit drei Liter je Sekunde beziehungsweise jährlich 25 000 Kubikmeter entnommen werden. Saniert wurde der Brunnen nach Angaben der Gemeinde zuletzt vor fünf Jahren. Die zu erwartenden Kosten bezifferte das Weidener Ingenieurbüro auf rund 435 000 Euro, zuzüglich der Ausgaben für den Unterhalt.Trotz des erheblich teureren Reparaturaufwandes wollten sich viele der Anwesenden mit der Fremdversorgung durch die Steinwaldgruppe so gar nicht recht anfreunden. Hitzig wurde darüber debattiert. Hinterfragt wurde auch der künftige Wasserpreis bei der Eigen- oder Fremdversorgung. Wenig hilfreich schienen vielen Anwesenden Beteuerungen, dass in den vergangenen Jahren der Steinwald-Wasserpreis stabil geblieben sei, auch dass man vorausblickend keinerlei Aussagen zu einer künftigen Preisentwicklung machen könne. Die Preisgestaltung müsse sich nach der jeweils aktuellen und kostendeckenden Kalkulation richten, informierte der Gemeindevertreter. Thomas Weiß, Geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft, entkräftete die Behauptung eines Bürgers, man hätte die Falkenberger im Unklaren gelassen und nicht über die Fremdversorgung seit einigen Monaten informiert. Weiß widersprach in aller Deutlichkeit und verwies auf entsprechende Zeitungsberichte.Wenig überzeugte in der Bürgersammlung die vom Ingenieurbüro aufgestellte Vergleichsrechnung, wonach das Steinwaldwasser günstiger zu beziehen sei. "Der laufende Unterhalt muss hinzugerechnet werden", gab Herbert Käs für den Fall zu bedenken, dass sich Falkenberg für das eigene Wasser entscheiden würde. Außerdem verwies er auf die noch unkalkulierbaren Probleme hinsichtlich einer Erweiterung des Quellschutzgebietes. Dringend warnte er auch vor Flickschusterei, empfahl Käs eine Generalsanierung der Anlage. "Man muss sich darüber im Klaren sein, dass die Selbstversorgung zusätzliches Geld kostet." Der Vertreter des Ingenieurbüros sprach von einem Zahlenspiel mit vielen Unbekannten.Das ließ die Anwesenden jedoch nicht ruhen. Wiederholt und mit teils hitzigen Argumenten schaltenden sich die Bürger regelmäßig ins laufende Gespräch ein. "Das Falkenberger Wasser hat eine hohe Qualität", hieß es. Auch eine Bürgerbefragung wurde ins Spiel gebracht. Hinterfragt wurde auch, ob eine stillgelegte Quelle später einmal wieder in Betrieb genommen werden kann. "Einmal tot, immer tot", lautete die Befürchtung.Ein Ergebnis oder gar ein endgültiger Beschluss war an diesem Abend eh nicht zu erwarten, zu einer Lösung führte die Bürgerversammlung nicht. Man müsse weitere Fakten sammeln, danach werde man sich noch einmal zusammensetzen, lautete das Schluss-Fazit eines sehr wortreichen Abends.