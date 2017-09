Politik Falkenberg

21.09.2017

Zünftig und gelöst ging es beim Wahlkampfabschluss der CSU-Kreisverbände am Donnerstagabend im Kramer-Stodl zu. "Wir haben in den vergangenen Jahren so viel gearbeitet, damit diese Region stark bleibt. Bei uns in der nördlichen Oberpfalz wird angepackt, neues Selbstbewusstsein ist entstanden", schwor Staatssekretär und CSU-Bezirksvorsitzender Albert Füracker seine Parteifreunde auf die letzten Tage vor der Bundestagswahl ein. Sein Appell: beide Stimmen für die CSU.

Ansonsten war der Abend weniger von politischer Aussagen geprägt als vielmehr von der Vorfreude auf Sonntag. Die Falkenberger Zoiglmusik spielte schmissig, Bier aus dem Kommunbrauhaus wurde gezapft und deftige Brotzeiten kamen auf den Tisch. CSU-Kreisvorsitzender Tobias Reiß freute sich, dass derzeit landauf, landab eine gelöste und optimistische Stimmung bei der CSU zu spüren sei. Gemeinsam mit seinen Kollegen Stefan Oetzinger (Neustadt/WN) und Stefan Gollwitzer (Weiden) hatte er zu diesem Abschluss eingeladen. Der Abend sollte auch ein Dankeschön an die Wahlkämpfer für die Arbeit in den vergangenen Wochen sein.Reiß machte deutlich, dass es sich lohne, bis zum Schluss zu kämpfen. Dank zollte er Staatssekretär Albert Füracker, der maßgeblich dazu beigetragen habe, dass die Region förmlich aufblühe.Reiß zeigte sich betont optimistisch, zumal die Wahlkampfteams von Albert Rupprecht und Reiner Meier über 5000 Haushalte in der Region besucht haben. "Wir haben damit unsere Nähe zu den Menschen demonstriert, dies zeichnet uns aus."Bestens gelaunt trat Füracker ans Rednerpult. "Wahlkampf bedeutet Kampf bis zum letzten Augenblick. Ich wünsche mir ein Top-Ergebnis für Albert Rupprecht und dass es Reiner Meier über die Liste doch noch schafft", sagte Füracker, der einer selbstbewussten Oberpfälzer CSU vorsteht. Im Wahlkreis Weiden, Neustadt und Tirschenreuth gebe es mitgliederstarke CSU-Kreisverbände, "auch weil wir hier sehr nahe am Menschen sind". Ausdrücklich dankte Füracker der Jungen Union, die sich maßgeblich mit in den Wahlkampf eingebracht habe. "Werben wir dafür, dass wir viele Menschen zu den Urnen bringen, dann haben wir eine große Chance, auch in der Zukunft Verantwortung zu tragen."