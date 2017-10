Sport Falkenberg

10.10.2017

Er war Uefa-Pokalsieger (1996) und Deutscher Meister (1994) mit dem FC Bayern München, mit Werder Bremen feierte er 1999 den Sieg im DFB-Pokal - umschwärmt, umjubelt, gefeiert.

Auch im neuen Leben von Dieter Frey geht es um Leistungen, aber weniger um Titel und Triumphe. Der gebürtige Allgäuer aus Kempten ist mittlerweile Mathe- und Wirtschaftslehrer am Bertolt-Brecht-Gymnasium in Nürnberg, wohnt mit seiner Familie in Veitsbronn.Der 44-Jährige, der außer für Bayern und Bremen für den SC Freiburg und den 1. FC Nürnberg spielte, hat den Sprung ins normale Arbeitsleben bestens bewältigt. Aber Fußball ist natürlich immer noch ein bisschen sein Leben, wie er jüngst am Rande des Burgforums in Falkenberg (Kreis Tirschenreuth) verriet. Dabei sieht der einstige U21-Nationalspieler die rasanten Veränderungen im Profigeschäft auch skeptisch.Dieter Frey: Derzeit bin ich nicht als Trainer aktiv, ich habe aber vor einiger Zeit die U9 des Clubs trainiert und den Fußballkindergarten gemacht. Ich war auch Co-Trainer der U16 oder U17 beim FCN.Im Jahr 2004, als ich mit dem Profifußball aufgehört habe, brauchte ich eine Auszeit. Da gab es schon eine Phase, in der ich nicht so interessiert war. Auch wegen meines Lehramtsstudiums. Aber ehrlich, als Fußballer kommt man dann doch nicht weg von diesem Spiel. Ich schaue mir wieder viele Spiele an.... auch Jürgen Klinsmann war in der Mannschaft.Nein, eigentlich nicht. Das ist alles weit weg. Von den Bayern habe ich noch zu Hermann Gerland Kontakt oder zu Wolfgang Gerstmeier (gehörte in den 1990er Jahren zum Kader; die Red.). So etwas verliert sich schnell. Ich habe auch in Bremen gespielt, und da habe ich ab und an Kontakt zu Marco Bode.Es ist immer mehr Geld im Spiel, es wird immer mehr verdient. Problematisch ist, wenn viel Geld von außen dazukommt. Der FC Bayern etwa hat sich alles selbst erarbeitet, hat das selbst verdient. Dann ist es okay, wenn das Geld auch an Spieler weitergegeben wird. Wenn aber Hunderte von Millionen von außen kommen, ist das ein Problem.Es gibt schon Stunden, in die auch so eine Thematik reinpasst.Der Club hat heuer eine sehr gute Mannschaft, eine richtig gute Mischung zwischen Jung und Alt. Und so einer wie Tim Leibold ist ja wie ein Neuzugang, er war lange verletzt. Mich überrascht nicht, dass sie oben dabei sind.Patrick Erras ist wirklich sehr, sehr talentiert. Er ist einer, der im Spiel unheimlich viel voraussieht und dadurch schon viel im Keim ersticken kann. Zudem hat er eine sehr gute Technik.Das erste Semester war nicht so leicht, ich hatte ja damals auch schon Kinder. Auch an das Sitzen und Lernen musste ich mich erst wieder gewöhnen. Mathe zu studieren, das ist viel Stoff, anders als Mathe in der Schule. Da gab es schon Momente, in denen ich dachte: "Was machts du eigentlich hier?" Aber da kommt einem der Sport zugute. Da braucht man auch Disziplin und Durchhaltevermögen.Das hat mir schon in der Schule gefallen. Aber ich war jetzt auch kein Überflieger.(lächelnd): Da braucht man nicht so viel Mathematik. Da braucht man nur Verhandlungsgeschick.