Vermischtes Falkenberg

28.07.2017

Gemeinsam eintauchen in die Geschichte Falkenbergs. Anlass für die gedankliche Reise in die Vergangenheit ist der Festakt zur Markterhebung durch den Waldsassener Abt Nikolaus vor 550 Jahren.

Die Falkenberger sind ein besonderer Menschenschlag, ausgestattet mit Talenten und viel Humor. Landrat Wolfgang Lippert

Mit einem Festzug und einem Gottesdienst in der Pfarrkirche, anschließend mit einem Festabend im Tagungszentrum feierte Falkenberg am Donnerstagabend die Markterhebung vor 550 Jahren. An der Spitze des Kirchenzugs marschierte die Blaskapelle unter der Leitung von Franz Stierstorfer. Die Festmesse gestaltete Ehrenbürger und Pfarrer Reinhard Forster. Der Waldsassener Stadtpfarrer Thomas Vogl, Pfarrer Max Früchtl und Urlaubsvertretung Pfarrer Julies standen ebenfalls mit am Altar. Forsters Festpredigt hatte das vor rund 490 Jahren verfasste Lutherlied "Eine feste Burg ist unser Gott" zum Inhalt. Der ehemalige Gemeindepfarrer schlug dabei auch einen Bogen zur Burg, die Jahrzehnte zuvor noch eine Ruine war. "Wir sind hier in der Kirche. Aus deren Steinen wurde sie errichtet", erinnerte Forster auch an die enge Verbundenheit zum Gemeindewahrzeichen. An anderer Stelle erinnerte er daran, dass Luther ein Kampflied gegen Tod und Unheil schreiben wollte. Für den besonderen Anlass hatte die Blaskapelle Werke aus Schuberts Deutscher Messe ausgewählt; Mitglieder aus beiden Fraktionen des Marktrates lasen die Fürbitten. Begrüßt von Bürgermeister Herbert Bauer und in Anwesenheit zahlreicher Fest- und Ehrengäste überbrachte Landrat Wolfgang Lippert beim Festabend die Glückwünsche des Landkreises. Zum Festakt im Tagungszentrum geladen waren auch die Ehrenbürger der Gemeinde, Landtagsabgeordneter Tobias Reiß und Äbtissin Laetitia Fech. Gekommen waren auch Toni Dutz als Vertreter der Marktgemeinde Wiesau mit den Markträten, ebenso auch Bezirkstagsvizepräsident Lothar Höher. Musikalisch unterstützt wurde der von Bauer geleitete Festabend vom Bläserquartett aus den Reihen der Blaskapelle. "Wir feiern heute gemeinsam mit den Falkenbergern einen nichtalltäglichen Anlass", erinnerte der Landrat an den Grund der Zusammenkunft. "Was wäre, wenn es Falkenberg nicht geben würde?" Es fehlte so einiges. Lippert nannte unter anderem Burg und Zoigl, aber auch Gaststätten. Das hier gebraute Bier lobte er als "Qualitätsmerkmal". Ohne den Ort hätte man auch einen Arbeitgeber weniger, fuhr er fort und meinte damit besonders die IGZ. "Ohne Falkenberg müsste man aber auch auf die reizvolle Landschaft verzichten. Die Falkenberger sind ein besonderer Menschenschlag, ausgestattet mit Talenten und viel Humor." Anerkennend und voller Lob richtete der Landrat schließlich auch das Wort an den Bürgermeister, der die "Seele" des Ganzen sei. Lippert schloss mit dem lateinischen Wunsch: "Vivat, crescat, floreat" (lebe, gedeihe und blühe). Bürgermeister Bauer freute sich: "So gelobt wurde ich noch nie." Weiterer Höhepunkt der festlichen Veranstaltung war ein historischer Rückblick, vorgetragen von Adalbert Busl. Offen ließ er dabei die Frage nach den Gründen der Markterhebung im Jahr 1467. Ob es sich dabei nur um eine Ehre handelte, oder ob der damalige Abt Nikolaus andere Ziele damit verfolgte, wusste auch der mit viel Fachwissen ausgestattete Wiesauer nicht zu sagen. Tatsache aber sei, dass Falkenberg nach der Erhebung zum Markt, begünstigt auch durch seine Lage an einer Handelsroute, Vorteile genießen durfte.