Vermischtes Falkenberg

01.12.2017

2

0 01.12.2017

Der Erfolg bei der Premiere im Vorjahr spornt an. Und so lockt auch heuer vom 15. bis 17. Dezember ein kunsthandwerklicher Adventsmarkt zur Burg Falkenberg.

Organisatoren sind die örtlichen Vereine Blaskapelle Falkenberg, DJK, Katholischer Frauenbund, Feuerwehr Falkenberg und Gumpen, Kolping, JU, OWV, Soldatenbund sowie UBF, Tourismusverein und Rotary-Club Stiftland zusammen mit Forum Falkenberg - Freunde der Burg. Sie bieten ihre Schmankerln an verschiedenen Ständen auf dem Burg-Parkplatz in der Schwaige an. Im Tagungszentrum wird im Eingangsbereich Zoiglbier von der Feuerwehr ausgeschenkt, in der Braustube bietet der Katholische Frauenbund Kaffee und Kuchen an. Heimische Aussteller präsentieren in der Burg (Rittersaal, Wächterstube und Kapitelsaal) und im Tagungszentrum (Brauhaussaal) ihre Erzeugnisse und kunsthandwerkliche Produkte. Eröffnet wird der Adventsmarkt am Freitag, 15. Dezember, um 19 Uhr neben dem Tagungszentrum in der Schwaige mit der Blaskapelle Falkenberg. An diesem Tag ist die Burg bis 21.30 Uhr geöffnet. Am Samstag, 16. Dezember, lockt der Markt von 15 bis 21.30 Uhr. Bereits um 16 Uhr wird ein Nikolaus die Kinder beschenken. Um 17 Uhr folgt eine Vorlesestunde für Kinder in der Burgkapelle. Adventliche Musikbeiträge von der Blaskapelle Falkenberg sind um 18 Uhr in der Schwaige zu hören. Die Kolpingsfamilie bietet von 20 bis 22 Uhr einen Ort der Stille in der Pfarrkirche an. Am Sonntag, 17. Dezember, öffnet der kunsthandwerkliche Adventsmarkt von 13 bis 19 Uhr. Um 15 Uhr Lesung mit Hans-Günter Lauth, begleitet von zwei Musikern, in der Burgkapelle. Auch an diesem Tag wird um 16 Uhr St. Nikolaus zu Besuch sein und die Kinder beschenken. Um 17 Uhr lädt der OWV Falkenberg zur Waldweihnacht am Kalvarienberg ein. Im Anschluss adventliche Klänge mit der Blaskapelle Falkenberg in der Schwaige. Beim Eintritt in der Schwaige und in der Burg (nach der Brücke) werden den Besuchern Lose angeboten. Neben kleinen Preisen werden auch wieder Übernachtungen in der Burg Falkenberg für zwei Personen inklusive Frühstücksbuffet verlost. Ein Flyer informiert die Besucher über Stände und Aussteller. Der Zugang zum Adventsmarkt erfolgt über die Brücke. Der Aufzug in der Schwaige ist für Behinderte und Rollstuhlfahrer vorgesehen. Parkmöglichkeiten werden auf den Stellflächen im Graf-von-der-Schulenburg-Weg, direkt vor dem Eingang zum Burghof, und den freundlicherweise zur Verfügung gestellten Parkplätzen der Firma IGZ am Logistikweg angeboten. Der Eintritt ist frei. Spenden für die Burg Falkenberg werden aber dankend entgegengenommen.