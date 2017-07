Autofahrer streift Radler absichtlich

Vermischtes Falkenberg

Ein besonders rücksichtsloser Verkehrsteilnehmer ist am Freitag in Falkenberg aufgefallen. Offenbar mit Absicht fuhr er so nah an zwei Radler heran, dass die beiden stürzten. Gegen 14.30 Uhr war der Pickup in der Wiesauer Straße unterwegs. Es kam zu einem Streitgespräch, nachdem das Auto die Radfahrer kurz vorher geschnitten hatte. Als sich die Situation schon wieder aufgelöst zu haben schien, fuhr der Pickup von hinten so nah an den Rädern vorbei, dass er einen der Beteiligten mit dem Außenspiegel streifte. Beide Radfahrer stürzten, einer zog sich eine leichte Verletzung am Knie zu.

Nach kurzem Stopp entfernte sich das Auto, dessen Halter die Polizei jedoch bald ermittelt hatte. Es stellte sich heraus, dass es sich um den Fahrer handelte - und auch, dass er nach Alkohol roch. Eine Blutentnahme war die Folge. Während der Sachbehandlung gab der Pickup-Lenker noch an, dass er das Einschreiten der Polizei auf seinem Handy aufgenommen hätte. Das führte zur Sicherstellung des Geräts. Den Autofahrer erwarten nun mehrere Anzeigen. Die Polizei sucht Zeugen, die das rücksichtslose Verhalten beobachtet haben, insbesondere eine etwa 30-jährige Audi-Fahrerin, die unmittelbar nach der Kollision angehalten hatte.