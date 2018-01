Vermischtes Falkenberg

Gedanken um die Nachfolge des Vorsitzenden müssen sich die Soldaten machen. Das lässt Hermann Meier beim "Wirtsimer" anklingen.

Josef Helm und Hans Meiler Ehrenmitglieder Die Versammlung bot auch Gelegenheit für Ehrungen. Mit Nadeln für 10 Jahre Treue erhielt Tim Enkhard und für 25 Jahre Franz Härtl, Bernhard Prockl und Josef Wildgans. 50 Jahre dabei ist Robert Bauer. Ehrenkreuze erhielten Bernhard Prockl und Joachim Beer. Künftige Träger des Verdienstkreuzes 2. Klasse sind: Johann Platzer, Peter Bork und Dieter Lucksch. Zu Ehrenmitgliedern wurden Josef Helm und Hans Meiler ernannt. Die weiß-goldene Verdienstspange des Landesverbandes Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge wurde Peter Trisl für seine Verdienste als Sammler verliehen. Lange Jahre geht auch Hans Fischer mit der Spendenbüchse von Haus zu Haus. Dafür erhielt er vom Landesverband die Auszeichnung in Gold.(wro)

Dort hielten die Mitglieder des Soldatenbunds jetzt bei ihrer Jahreshauptversammlung Rückschau. Meier, der 2013 das Amt von Martin Kick übernommen hatte, sorgte mit der Ankündigung am Ende seines Berichts für einen Paukenschlag: Für eine neue Kandidatur zum Vorsitzenden stehe er in einem Jahr nicht mehr zur Verfügung. Dass Meier auf die Unterstützung im Verein bauen darf, ließ er angesichts des Rückblicks zuvor außer Zweifel. "Ich hoffe und vertraue auch weiterhin auf euch." Der 1873 gegründete Soldatenbund zählt in seinen Reihen derzeit 108 Mitglieder, darunter 4 Frauen. Unter den 3 verstorbenen Mitglieder war auch Josef Weiß, der die Salutkanone bediente, sein Amt aber nur sehr kurze Zeit ausüben konnte. Harry Ernst übernahm die Aufgabe des Verstorbenen.In der Rückschau nannte der Sprecher die Friedenswallfahrt im Mai nach Fuchsmühl sowie unter den "weltlichen" Terminen den Jubiläumsabend "550 Jahre Markterhebung", die Beteiligung am Ferienprogramms und am Bürgerfest sowie als Höhepunkt die Berlin-Fahrt. Als Erfolg verbuchte Meier die Beteiligung am kunsthandwerklichen Adventsmarkt an der Schwaige. Den Reinerlös für die Vereinskasse bezifferte Meier auf rund 970 Euro. "Wir in Falkenberg gehen von Haus zu Haus", erinnerte der Vorsitzende auch an die Kriegsgräber-Haussammlung und an das landkreisweite Rekord-Spendenergebnis - 1111 Euro. Eine Herzensangelegenheit die Pflege und Instandhaltung des Kriegerdenkmals am Kalvarienberg. Ein ehrenamtlicher Helferkreis bestehend aus Peter Bork, Hans Platzer, Bernhard Prockl, den Eheleuten Kick, Marta Schnurrer, Olaf Fröhlich, Dieter Luksch und Karl Bauer kümmerten sich darum. Vor allem der Treppenaufgang wäre zu reparieren, hieß es. Meier empfahl Peter Bork zum Bauleiter und Ansprechpartner zu ernennen. Zeitnah werde man mit den notwendig gewordenen Arbeiten beginnen.