Heusterz-Musikanten spielen bei Messe in Stuttgart

Vermischtes Falkenberg

22.03.2018

Am Abend wurde aus dem Messestand eine Zoiglstube und die Heusterz-Musikanten sorgten bei den Besuchern der IGZ für Stimmung. Die Gaudi lockte auch Vertreter der Nachbarstände an. Sie genossen ebenfalls den Falkenberger Zoigl und die Oberpfälzer Brezen, welche die Musiker mitgebracht hatten. Dem Messepersonal gefiel die Aktion so gut, dass die Sperrstunde um eine Stunde verschoben wurde. Mit guter Unterhaltung und interessanten Gesprächen ging der Messetag zu Ende.Die Falkenberger zeigten sich als hervorragende Gastgeber und präsentierten sich als ein modernes, innovatives und bodenständiges Oberpfälzer Unternehmen.