Vermischtes Falkenberg

22.06.2017

65 Jahre und kein bisschen müde. Vorstand, Betreuer, Abteilungs- und Übungsleiter sowie rund 700 Mitglieder sorgen mit großem Engagement für ein pulsierendes Vereinsleben in der DJK. Das Jubiläum macht deutlich: Da ist noch einiges zu erwarten.

Ehrenzeichen Das DJK-Jubiläum war Anlass für zahlreiche Ehrungen. Mit dem BLSV-Ehrenzeichen in Gold für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Herbert Bauer, Karl Bauer, Peter Bork, Barbara Griesch, Josef Haberkorn, Arnold Kanzler, Alois Konrad, Gisela Konrad, Willibald Kraus, Gerhard Pöschl, Josef Rasp, Renate Rasp, Johann Schieder, Wolfgang Schösser, Konrad Schraml, Theresia Schraml, Peter Trisl, Christine Trottmann, Willibald Trottmann, Gottfried Üblacker, Albert Zrenner und Ingeborg Zrenner. Das bronzene DJK-Ehrenzeichen des Diözesanverbandes erhielten Andrea Fichtner, Stefanie Moises und Johannes Zeitler. Über das silberne DJK-Ehrenzeichen des Diözesanverbandes freuten sich Gerhard Bauer, Martina Bauer, Günther Griesch, Alexandra Hasenfürter, Alois Höcht, Wolfgang Meister, Otto Pollinger und Petra Zimmermann. Hubert Mark bekam das Ludwig-Wolker-Relief überreicht. Die goldene Ehrennadel des Skigaues Oberpfalz ging an Michael Duchek und Bernhard Frummet. Die silberne Ehrennadel des Skigaues Oberpfalz bekamen Helmut Köstler und Marianne Köstler. BFV-Verbandsehrenzeichen in Silber: Wilhelm Grüner, Matthias Herold, Roland Höcht, Manfred Höfer und Tobias Kabat. Das BFV-Verbandsehrenzeichen in Gold erhielt Norbert Schuller. Das BFV-Verbandsjugendehrenzeichen in Silber wurde Harald Konrad, Johannes Schüner, Roland Zrenner und Peter Zimmermann verliehen. Das BFV-Verbandsjugendehrenzeichen in Gold bekam Joachim Zrenner. (wro)

Ruhen wir uns nicht auf dem Erreichten aus, verlieren wir die Jugendarbeit nicht aus den Augen. Gerhard Pöschl

Zeigen wir, dass wir ein Verein sind, bei dem sich Jung und Alt wohlfühlen. DJK-Vorsitzender Hubert Mark

(wro) Die Erfolge und die beständige Aufwärtsentwicklung - und das seit 65 Jahren - kommen nicht von ungefähr. Mit Stolz blickte die DJK zurück. Zahlreiche Mitglieder freuten sich beim Festabend im Lindner-Saal über Urkunden, Ehrennadeln oder Plaketten.Begonnen hatte alles mit der Gründungsversammlung und 44 Mitgliedern am 26. Oktober 1952 im "Goldenen Stern". Anfängliche Schwierigkeiten, besonders bei der Sportplatzwahl, galt es zu meistern, denen Ende der 1950er Jahre ein Versprechen des Vereinswirtes Ludwig Lindner folgte: "Wenn alle Strick z'reißen, dann gröigt's holt mei Wies'n." Der Gastwirt hielt Wort. Bürgermeister Herbert Bauer brachte es bei der Jubiläumsveranstaltung auf den Punkt, als er sagte: "Ihr alle habt beigetragen, dass der Verein zu dem wurde, was er heute ist." Zahlreiche Gäste, darunter auch viele Vereinsvertreter und Delegationen umliegender Sportvereine, auch Vertreter aus der Kommunal- und Landkreispolitik und verschiedener Verbände folgten der Einladung zum Festabend, der von der Zoiglmusik kurzweilig umrahmt wurde. Unter den Gästen waren auch der stellvertretende Landrat Dr. Alfred Scheidler und Pfarrvikar Franklin Mboma sowie Gründungsmitglied Andreas Zeitler. In vielfältiger Art gratulierten die, denen es nicht möglich war, persönlich an der Feier teilzunehmen."Vor genau 40 Jahren stand ich schon einmal hier und durfte den Rückblick auf 25 Jahre DJK halten", erinnerte Gerhard Pöschl an die Jubiläumsveranstaltung an gleicher Stelle. Die Rückschau auf nunmehr 65 Jahre DJK hatte Vanessa Gleißner in liebevoller Kleinarbeit zusammengestellt. Unterstützt - an der Technik - wurde Pöschl von Michael Gleißner. Was folgte, war eine chronologische Auflistung von Erfolgen und Ereignissen, die das Vereinsleben der DJK maßgeblich prägten. Gezeigt wurden unter anderem Bilder von der Erschließung der Sportanlage, Fotos von Erfolgen aller Sparten. Nicht fehlen durfte ein Blick auf das rege Vereinsleben. Freundschaften wurden geschlossen, Spielgemeinschaften gegründet, was Pöschl schließlich veranlasste, eine positive Bilanz zu ziehen: "Ruhen wir uns nicht auf dem Erreichten aus, verlieren wir die Jugendarbeit nicht aus den Augen." Dr. Alfred Scheidler überbrachte die Glückwünsche des Landkreises und überreichte ein Spendenkuvert. Rein rechnerisch gesehen sei nahezu jeder Falkenberger Mitglied in der DJK. Er sprach von einem sehr erfolgreichen und beliebten Verein. Sein Dank galt allen, die sich positiv in die DJK Falkenberg einbringen. Das sei nicht selbstverständlich. "Der Verein ist breit aufgestellt.""Sport steht hoch im Kurs", sagte DJK-Vizepräsident Siegmund Balk, der die Grüße des Sportverbandes übermittelte. "65 Jahre darf man zu Recht feiern." Es sei sicher nicht immer leicht gewesen, junge Menschen zu motivieren. Balk lobte die Vielseitigkeit im Verein, besonders die breite Angebotspalette. "Euer Einsatz dient einer guten Sache." Der für den Fußballkreis Hof, Wunsiedel und Tirschenreuth zuständige Kreisehrenamtsbeauftragte Martin Braun fügte hinzu: "Die DJK Falkenberg hat das Rentenalter erreicht." Anzusehen sei es der im Ort wichtigen Größe jedoch nicht. Den Namen Gottes in den Mittelpunkt stellen, empfahl Pfarrvikar Franklin Mboma, der die Bibel zitierte: "Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter euch." Grüße an den Jubelverein und an den Markt Falkenberg überbrachte auch SG-Fuchsmühl-Vorsitzender Philipp Gerg. Viel Spaß bei der Jugendarbeit wünschte Bürgermeister Herbert Bauer. "In 65 Jahren hatte die DJK nur eine Handvoll Vorstände." Bauer sah darin die Wurzeln der Erfolge. Vorsitzender Hubert Mark bat um Verständnis, dass keine Erinnerungsgeschenke verteilt werden. Stattdessen wolle man eine gemeinnützige regionale Einrichtung unterstützen. An anderer Stelle erinnerte er an den großzügigen Beitrag durch den Förderverein. Der Vorsitzende abschließend: "Zeigen wir, dass wir ein Verein sind, bei dem sich Jung und Alt wohlfühlen." Mark versprach: Groß gefeiert wird beim Bürgerfest.