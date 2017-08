Wanderausstellung informiert über das Leben der Fledermäuse

Vermischtes Falkenberg

Durch Echoortung und Ultraschall können sich Fledermäuse im Dunkeln orientieren und ihre Nahrung finden. Dazu senden sie ein Signal über Mund oder Nase aus. Mit ihren speziell entwickelten Ohren können sie die zurückerhaltenen Signale erkennen und verarbeiten. Das alles und noch viel mehr erfahren Besucher einer Ausstellung in Burg Falkenberg.

"Fledermäuse sehen mit den Ohren und fliegen mit den Händen", beschrieb Claudia Fuchs (Zweite von rechts), Mitarbeiterin der Unteren Naturschutzbehörde, bei der Eröffnung der Wanderausstellung die geheimnisvolle Welt der Flugkünstler. Die erläuternden Schautafeln zeigen zum einen das faszinierende Reich der Fledermäuse und erklären zum anderen, mit welch einfachen Mitteln die Tiere, Lebensräume und deren Quartiere geschützt werden können. Zur Ausstellungseröffnung auf Burg Falkenberg waren zahlreiche Interessierte, darunter auch die Fledermausbeauftragten des Landkreises Tirschenreuth eingeladen. Gekommen waren aber auch Naturfreunde, die ein wenig mehr über Fledermäuse erfahren wollten. Informationen hatte der Grafenwöhrer Fachreferent und Fledermausexperte Markus Liebl (rechts) mitgebracht. Den Titel seines Vortrags "Glücksbringer in Not" erklärte er mit der Tatsache, dass das Wort "Fu" in China zweideutig sei. Damit meine man sowohl die Fledermaus, aber auch das Glück. Mehr als eine Stunde lang erklärte Liebl nicht nur die einzelnen Arten, sondern auch deren Gewohnheiten, Lebensräume und Feinde. "Zu denen auch die hohen Windräder zählen." Quartiergeber für Fledermäuse seien heute mehr denn je gefragt. Anerkennend lobte er auch die Forstbetriebe in ihrem Bemühen um den fortwährenden Bestand der Tiere. Die Wanderausstellung "Fledermäuse - Flugkünstler und nächtliche Jäger" ist im Burgensaal noch bis Mitte September zu sehen. Die Ausstellung kann während der Besichtigungszeiten sonntags um 14 Uhr und um 15.30 Uhr oder zu vereinbarten Besichtigungszeiten bestaunt werden. Der Eintritt ist frei.