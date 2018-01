Wirtschaft Falkenberg

30.01.2018

Der Pflanzenbautag des Amtes für Ernährung. Landwirtschaft und Forsten (AELF) Tirschenreuth stößt auf großes Interesse. Ein Thema bewegt die Landwirte dabei besonders.

Der Saal im "Roten Ochsen" war zur Freude von Pflanzenbau-Fachberater Johannes Schrems, der durch das Programm führte, mit etwa 120 Zuhörern voll besetzt. Ein Grund für das große Interesse war die Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Düngung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die im Juni 2017 in Kraft getretene neugefasste Düngeverordnung (DüV) betrifft alle Betriebe und sorgt für Verunsicherung, da nun umfangreiche Aufzeichnungen und Berechnungen erforderlich sind.Konrad Offenberger von der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) in Freising erläuterte, was die Landwirte zu beachten haben: Für jeden Schlag bzw. jede Bewirtschaftungseinheit ist demnach vor Beginn jeglicher Düngemaßnahmen eine separate Düngeplanung durchzuführen. Als Hilfsmittel empfahl er ein Programm, das die Landesanstalt kostenlos unter www.lfl.bayern.de bereitstelle. Offenberger riet, dieses Programm zu verwenden und keine manuelle Berechnung den eigenen Unterlagen beizulegen. Das Programm werde jedes Jahr aktualisiert und Neuerungen würden zeitnah eingearbeitet.Um die Düngung möglichst bedarfsgerecht und umweltschonend zu gestalten, sei zu Beginn des Kalenderjahres eine Planung für die Stickstoff- sowie Phosphatdüngung durchzuführen und im Anschluss daran bis einschließlich 31. März des darauffolgenden Jahres ein plausibilisierter Nährstoffvergleich für Stickstoff und Phosphat zu erstellen.Reinhard Ostermeier vom Fachzentrum Pflanzenbau am AELF Bayreuth ging auf die zunehmenden Ertragseinbußen durch den sich verbreitenden Maiszünsler ein (siehe Info-Kasten). Das Thema des dritten Fachvortrags lautete "Stickstoffeffizienz im Getreideanbau". Ludwig Peter vom Landeskuratorium für pflanzliche Erzeugung in Bayern (LKP) schilderte in seinen Ausführungen, welche Faktoren es ermöglichen mit geringerem Stickstoffeinsatz ein gleiches Ertragsniveau zu erreichen.Der Behördenleiter des AELF Tirschenreuth, Wolfgang Wenisch, wies darauf hin, dass die KuLaP-Antragsstellung bis einschließlich 23. Februar am Amt möglich ist und interessante Förderprogramme angeboten würden. Dazu zählten die Förderung von emissionsarmem Wirtschaftsdünger, die vielfältige Fruchtfolge und die Anlage von Gewässerschutzstreifen. Ab diesem Jahr sei die Einreichung des Mehrfachantrages nur noch online möglich. Hierzu gebe es am 14. und 16. März EDV-Schulungen, zu denen sich Landwirte telefonisch unter Telefon 09 631/7988-0 anmelden könnten. Zu Beginn des Antragszeitraumes Mitte März würden im Landkreis zudem wieder drei Informationsabende zur Mehrfachantragsstellung stattfinden.Abschließend stellte Michael Lukas vom AELF in Tirschenreuth die beiden Demobetriebe für Boden- und Gewässerschutz der Familie. Dietz in Großensterz und der Familie Wild in Schönthan vor. Er wies auf Aktionstage hin, die auf den bereitgestellten Ackerflächen im Jahr 2018 durchgeführt würden.