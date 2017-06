Kultur Falkenstein

07.06.2017

Die international renommierte Musikgruppe "Samba-tuque-brasil" feiert am Freitag, 7. Juli, unterhalb der Burg Falkenberg ein rauschendes Open-Air-Fest. Das Motto dieser brasilianischen Nacht lautet "Feiern wie am Zuckerhut". Samba, Bossa Nova, Salsa, Reggae - mit südamerikanischen Rhythmen und Show-Einlagen reißen der Percussionist und Sänger Osmar Oliveira und seine Vollblutmusiker das Publikum mit, wo immer sie auftreten. In Deutschland spielte die Band unter anderem mit Harry Belafonte und bei der Funkausstellung in Berlin. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb