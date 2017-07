Alltägliche Geschichten, die jeder schon mal erlebt hat

Freizeit Fensterbach

23.07.2017

Marga Heimler begrüßte die älteren Menschen der Pfarrgemeinschaft Dürnsricht, Wolfring und Högling im Jugendheim in Wolfring zum Seniorennachmittag. Unter ihnen waren auch die Ruhestandpfarrer Johann Schächtl und Richard Salzl. Bei Kaffee und Kuchen nutzten die Besucher die Gelegenheit, eigene Erlebnisse auszutauschen. Danach stellte sich Lisa Stögbauer (KAB) vor und erzählte persönliche Geschichten, die sie in Gedichtform gebracht hatte - im Dialekt. Schreiben als Therapie war für sie 2005 der Ausgangspunkt ihres ersten Gedichtbandes "es ist wie es ist". Angeregt durch den Erfolg kamen weitere Büchlein dazu. Stets ging es Stögbauer (am Mikrofon) um das alltägliche menschliche Miteinander und um Situationen, wie sie jeder der Zuhörer selber schon erlebt hat. Bild: nib