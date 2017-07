Kultur Fensterbach

Das Benefizkonzert des Bayerischen Polizeiorchesters bescherte der Jugendarbeit in der Gemeinde Fensterbach eine Spende von 2000 Euro. Auf Initiative von Bürgermeister Christian Ziegler hatte das Ensemble ein Konzert in der Pfarrkirche in Dürnsricht gegeben und mit seiner Darbietung die Zuhörer begeistert. Ihr Auftritt in Fensterbach war kostenlos. Alle Einnahmen in Form von Spenden, die Ziegler auf 2000 Euro aufrundete, waren für einen gemeinnützigen Zweck bestimmt. Wie vorab vereinbart, geht je die Hälfte an die Jugendarbeit der Pfarrgemeinde und an die Nachwuchsarbeit in der Gemeinde.