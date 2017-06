Politik Fensterbach

21.06.2017

Das Dorfwirtshaus von Wolfring stand über viele Jahre hinweg leer. Nun ist es verkauft worden. Der neue Eigentümer will das Objekt, in dem sich neben der Lokalität im Erdgeschoss auch Fremdenzimmer befinden, sanieren lassen. Ob es wieder einen Schankbetrieb geben wird, ist offenbar noch unklar.

Gegen Leerrohre Nach dem Ausschuss tagte der Gemeinderat. Dabei ging es um einen Antrag des Plenumsmitglieds Thomas Pflamminger, der angeregt hatte, bei künftigen Straßen- und Kanalbaumaßnahmen auch gleich Leerrohre für Kabel wie die im Internetbereich mit zu verlegen. "Wir haben unser Ingenieurbüro befragt", informierte Bürgermeister Christian Zieger. Das sei der Meinung, dass solche Maßnahmen nicht notwendig seien. Der geschäftsleitende Beamte Peter Fleißner fügte hinzu: "Es muss wohl von Fall zu Fall entschieden werden. Denn oft kommt es vor, dass Unternehmen solche Leerrohre nicht nutzen wollen." Damit war der Antrag gescheitert.



Beim Kindergarten in Högling sind die Erweiterungs- und Sanierungsarbeiten nahezu abgeschlossen. Jetzt geht es an die Gestaltung der Außenanlagen. Dazu gibt es Planungen im Zusammenwirken mit dem Höglinger Steinerzeuger Godelmann. In dem Unternehmen wurde der dort beschäftigte Uli Bauriedl mit Gesprächen beauftragt. Bauriedl, der auch dem Gemeinderat angehört, traf sich mit Landschaftsgärtnern, Leuten aus dem Fensterbacher Bauhof, dem Bürgermeister und Kindergärtnerinnen.



Das Ergebnis der Überlegungen stellte Uli Bauriedl nun dem Plenum vor. Es wurde weitgehend akzeptiert. Doch bevor es an eine Umsetzung geht, will sich der Gemeinderat am Freitag, 21. Juli, alle vorgesehenen Maßnahmen vor Ort erklären lassen. Die entstehenden Kosten wurden vorläufig auf rund 25 000 Euro beziffert. (hou)

Dem Bauausschuss des Fensterbacher Gemeinderats lagen die entsprechenden Pläne vor. Sie wurden eingesehen und nach wenigen Minuten abgesegnet. Doch was damit die Hürde der kommunalen Zustimmung nahm, war kein gewöhnliches Projekt. Es handelte sich um das gegenüber dem Jugendheim und dem Friedhof liegende Wirtshaus, das einst der Metzgermeister und Gastwirt Wolfgang Kiener betrieb. Er ist vor Jahren verstorben. Seither war die Liegenschaft unbewirtschaftet.Die Witwe Kieners hat das Haus nun an den in Altfalter wohnenden Johann Gradl verkauft, der in Dürnsricht ein Fensterbauunternehmen betreibt. Gradl, so berichtete Bürgermeister Christian Ziegler am Rande der Sitzung, will das Gebäude zunächst außen und dann auch innen sanieren. Das gelte sowohl für das eigentliche Lokal im Erdgeschoss als auch für Fremdenzimmer in den oberen Stockwerken.Ob nun im Wirtshaus wieder ein Schankbetrieb eingerichtet werde, müsse der Zukunft überlassen bleiben, beschrieb der Bürgermeister seinen Kenntnisstand. Fest stehe aber, dass Johann Gradl ein an das Lokal angrenzendes ehemaliges Schlachthaus der Metzgerei Kiener abbrechen wolle. Auch dafür erteilte der Fensterbacher Bauausschuss seine Zustimmung.Das nebenan stehende Wohnhaus und das ehemalige Ladengeschäft der Metzgerei Kiener ist laut Christian Ziegler nicht verkauft worden. Es befinde sich nach wie vor im Familienbesitz.