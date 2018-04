Politik Fensterbach

05.04.2018

0 05.04.2018

Der Schulverband Fensterbach verabschiedet seinen Haushalt. Die Umlage ist größter Einnahmeposten. Die Zahl der Schüler birgt eine Überraschung.

Derzeit 132

Der Schulverband Fensterbach, zu dem auch die Gemeinde Schmidgaden gehört, hat seinen Haushalt für das Jahr 2018 beschlossen und verabschiedet. Er schließt im Verwaltungsetat mit 324 000 Euro und enthält im Vermögensteil die Summe von lediglich 5000 Euro.Unter der Sitzungsleitung des Fensterbacher Bürgermeisters Christian Ziegler wurde zunächst die Jahresrechnung für 2016 unter die Lupe genommen und dann als geprüft zu den Akten gelegt. Ihr lag ein Betrag von 313 800 Euro zugrunde.Der Fensterbacher Gemeindekämmerer Thoms Rambach erstellt jährlich aucb den Haushalt des Schulverbands. Auch heuer wurde ihm Anerkennung für seine umfangreiche Arbeit zuteil. Vor den Verbandsräten und Schulleiterin Heidi Neidl nannte Rambach zunächst den Betrag von 324 000 Euro an Einnahmen für das laufende Jahr 2018.Wesentlichster Bestandteil dieser Summe war eine sogenannte Schulverbandsumlage aus den Gemeinden Fensterbach und Schmidgaden in Höhe von 295 000 Euro. Pro Schüler müssen die beiden Kommunen jeweils 2240 Euro bezahlen. Aus Fensterbach besuchen heuer 84 Mädchen und Jungen die Schule, aus Schmidgaden sind es 48.Bei den Ausgaben nannte der Kämmerer als herausragende Posten rund 95 000 Euro an Personalvergütungen und 26 000 Euro für Bewirtschaftungsfaktoren wie Heizkosten und Wasser. Insgesamt bezifferte Thomas Rambach die Ausgaben auf 319 000 Euro. 5000 Euro stehen im Vermögenshaushalt. Mit diesem Geld sollen neue Schränke angeschafft werden.In Rambachs Bericht war auch eine Entwicklung der Schülerzahlen enthalten. Der Statistik ließ sich entnehmen: Es gibt ein ständiges Auf und Ab. 2012 besuchten 145 Jungen und Mädchen die Schule, 2013 waren es zwei mehr. 2014 sank die Zahl auf 121, im Jahr darauf waren es 125. Im folgenden Jahr 2016 ging die Zahl mit 121 wieder nach unten, um dann 2017 auf 132 anzusteigen.