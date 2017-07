Sport Fensterbach

06.07.2017

Die Godelmann GmbH & Co. KG wird ab der Spielzeit 2017/18 Ärmelsponsor und Premium-Partner des 1. FC Nürnberg. Zum Mannschafts-Fotoshooting präsentiert der Club seine neue Verbindung.

Impulse setzten

Fensterbach/Nürnberg. Ab sofort läuft die Profi-Mannschaft des 1. FC Nürnberg in ihren Pflicht- und Freundschaftsspielen mit dem Logo der Firma Godelmann auf dem linken Ärmel auf. Der Betonsteinspezialist aus Fensterbach sichert sich somit die Gelegenheit, zusätzlich auf dem Trikot des Clubs zu werben. "Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, mit der Firma Godelmann einen neuen, starken Partner für ein Engagement beim 1. FC Nürnberg zu gewinnen - ein Unternehmen, das regional verwurzelt, aber auch international aufgestellt sowie traditionell, aber auch innovativ ist", erklärt Michael Meeske, Kaufmännischer Vorstand beim 1. FC Nürnberg. Bis zur abgelaufenen Spielzeit war die Werbepräsenz auf dem Trikotärmel zentral durch die Deutsche Fußball-Liga vermarktet worden."Bereits in den ersten Gesprächen waren wir begeistert von der Idee durch die Logopräsenz auf dem Trikotärmel der Club-Profis ganz nah am Pulsschlag der Mannschaft und stetiger Begleiter der Fans zu sein. Es erfüllt uns mit Stolz, uns als erster Ärmelsponsor des 1. FC Nürnberg in die Vereinsbücher einzutragen", sagt Bernd Godelmann, Geschäftsführer der Godelmann GmbH & Co. KG.Godelmann verfolgt mit dem Sponsoring auch unternehmerische Ziele. Dafür bietet die nationale Plattform 1. FC Nürnberg und die Präsenz in der Metropolregion Nürnberg ausgezeichnete Möglichkeiten. "Es ist uns wichtig, die nationale Bekanntheit der Marke Godelmann weiter zu stärken und einen Impuls für die Heimatregion zu setzen. Als Familienunternehmen verbindet uns eine große Leidenschaft mit unseren Mitarbeitern und Kunden. Leidenschaft ist auch beim Fußball zu spüren, deshalb passt aus unserer Sicht die Partnerschaft mit dem 1. FC Nürnberg sehr gut," so Bernd Godelmann.Die auf mehrere Jahre angelegte Partnerschaft zwischen dem 1. FC Nürnberg und Godelmann beinhaltet neben der Präsenz auf dem Trikotärmel Werbemaßnahmen im TV-relevanten Bereich, eine eigene Loge sowie ein umfangreiches Digitalpaket. Für Godelmann ist es das erste Engagement im Sportsponsoring. Godelmann ist ein in der dritten Generation geführtes Familienunternehmen mit über 320 Mitarbeitern an vier Standorten. In der 70-jährigen Firmengeschichte hat sich der Betonsteinspezialist zur Top-Adresse für hochwertige Freiraumkonzepte in Deutschland entwickelt.