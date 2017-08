Sport Fensterbach

14.08.2017

14.08.2017

Dürnsricht. Zur Jahreshauptversammlung des Tennisvereins TC Dürnsricht hatten sich knapp 20 Mitglieder im Vereinsheim in Dürnsricht versammelt. Neuigkeiten gab es aus dem Nachwuchsbereich. Hier hat sich mittlerweile eine achtköpfige Kindergruppe etabliert, die sich allwöchentlich freitags zum Training trifft. Vorsitzender und gleichzeitig C1-Trainer Reiner Ehlerding plant für den Herbst, eine zweite Trainingsgruppe zu eröffnen, um besser auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen zu können. Im Winter darf die Gemeindeturnhalle zum Training genutzt werden.

Herausgehoben wurde die Leistung der Herren-Tennismannschaft: Diese wurde mit 12:0-Punkten Gruppenerster, steht damit als Aufsteiger fest und wird in der kommenden Saison in der Kreisklasse 1 antreten. Im Erwachsenenbereich treffen sich die Spieler regelmäßig dienstags und freitags abends zum Spielen und Trainieren. Für Samstag, 9. September, plant der Verein ein Jubiläumsturnier mit anschließenden Spanferkel-Essen, für das sich auch ehemalige Mitglieder beim Verein anmelden können. Bei dem Fest will man die 40-jährige Vereinsgeschichte hochleben lassen. Weitere Informationen gibt es im Internet ( www.tc-duernsricht.de).